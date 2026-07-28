Gianni Mancini nuova conferma dell’Abc Solettificio Manetti

Centimetri, talento e fisicità: Gianni Mancini è la sesta conferma dell’Abc Solettificio Manetti. Punto di riferimento nel pitturato, Mancini è stato tra gli indiscussi protagonisti della splendida cavalcata gialloblu culminata con la finale playoff e anche per la prossima stagione si conferma una delle colonne portanti in mezzo all’area a disposizione di coach Alberto Tonfoni.

“Il progetto della società per quest’anno è chiaro, e lo si vede già a partire dalla scelta del nuovo allenatore che mi ha fin da subito cercato tanto – spiega Gianni -. Dopo la bella stagione passata, che ci ha portati ad un passo dalla promozione, non potevo non rimanere per provarci di nuovo quest’anno, forte dell’esperienza maturata alle spalle e con un gruppo di compagni accomunati dallo stesso, grande obiettivo”.

LA CARRIERA

Ala grande classe ’04, cresciuto nel vivaio della Juve Pontedera, completa il percorso giovanile in maglia Don Bosco Livorno, dove partecipa al campionato Under 19 Eccellenza e alla C Gold. L’esperienza senior più importante è però laccata Libertas Livorno, maglia che veste per tre stagioni dal 2019 al 2023 confrontandosi con il campionato di serie B, anni nei quali matura e cresce. Così, nell’estate 2023, arriva la chiamata della New Flying Balls Ozzano, in B Nazionale, prima del ritorno a Pontedera nella stagione 2024/2025, preludio all’approdo in gialloblu.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

Notizie correlate