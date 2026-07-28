Guardia di finanza, la sindaca Donnini incontra il nuovo comandante Fusco

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Nella mattinata di oggi la sindaca Emma Donnini ha incontrato in municipio Luca Fusco, nuovo comandante della compagnia della Guardia di Finanza con sede a Empoli.

Fusco - arrivato a Empoli esser stato comandante della III Sezione operativa del 2º nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza di Milano - ha da pochi giorni preso il posto di Giorgia Pica, designata come comandante di una sezione del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli. La mattinata si è contraddistinta per una piacevole interlocuzione col nuovo comandante, a cui l’amministrazione ha sin da subito rinnovato la disponibilità a collaborare per le rispettive competenze anche sul territorio fucecchiese. Con l’occasione la sindaca Donnini, a nome di tutta la comunità fucecchiese, ringrazia l’ex comandante Pica per il lavoro svolto e fa i migliori auguri al comandante Fusco per il lavoro che lo attende.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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