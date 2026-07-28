Guardia di finanza, la sindaca Donnini incontra il nuovo comandante Fusco

Nella mattinata di oggi la sindaca Emma Donnini ha incontrato in municipio Luca Fusco, nuovo comandante della compagnia della Guardia di Finanza con sede a Empoli.

Fusco - arrivato a Empoli esser stato comandante della III Sezione operativa del 2º nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza di Milano - ha da pochi giorni preso il posto di Giorgia Pica, designata come comandante di una sezione del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli. La mattinata si è contraddistinta per una piacevole interlocuzione col nuovo comandante, a cui l’amministrazione ha sin da subito rinnovato la disponibilità a collaborare per le rispettive competenze anche sul territorio fucecchiese. Con l’occasione la sindaca Donnini, a nome di tutta la comunità fucecchiese, ringrazia l’ex comandante Pica per il lavoro svolto e fa i migliori auguri al comandante Fusco per il lavoro che lo attende.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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