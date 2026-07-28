Ha l'obbligo di dimora, ma in casa ha pure l'hashish

Un 22enne è stato arrestato a Pisa dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Durante un controllo domiciliare, dato che il giovane era già sottoposto a misura cautelare con obbligo di dimora e permanenza notturna presso l'abitazione, i militari hanno notato sul tavolo della cucina diverse dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 9 grammi, insieme a banconote di piccolo taglio per un totale di 335 euro, ritenute provento dell’attività illecita.

Portato al comando, l'arrestato ha opposto resistenza per sottrarsi alle operazioni di fotosegnalamento, scagliando calci e pugni contro i militari. Ha inoltre sferrato una testata contro una parete in cartongesso, danneggiandola.

La sostanza stupefacente e la somma di denaro sono state infine poste sotto sequestro. L’arrestato è stato trattenuto presso la camera

di sicurezza del Comando, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata del giorno stesso, in cui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tutti i giorni della settimana.

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