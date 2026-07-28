Impruneta, lettera anonima con minacce di morte al segretario comunale

"Smettila con i video o farai una brutta fine": l'arrivo per posta in municipio
"Smettila con i video o farai una brutta fine". Queste le parole contenute in una lettera anonima, con minacce, ricevuta dal segretario comunale di Impruneta Vincenzo Del Regno. Dopo la frase, seguono alcune offese e "morirai", firmato "Ordine Nuovo".
La lettera, apparsa su quotidiani locali, è arrivata contenuta in una busta per posta al palazzo comunale di Impruneta. Il destinatario Del Regno ha spiegato di averla consegnata all'ufficio di polizia giudiziaria. Da tempo il segretario, tramite il suo profilo social, pubblica alcuni video in cui commenta fatti che avvengono in consiglio comunale.
Espressa solidarietà dal Pd di Impruneta: "Il Partito Democratico di Impruneta - si legge in una nota - esprime la propria ferma e incondizionata solidarietà al Segretario Generale del Comune, Vincenzo Del Regno, per la gravissima minaccia ricevuta nelle ultime ore all'interno del Palazzo Comunale. Gesti intimidatori di questo tipo, accompagnati da messaggi violenti, rappresentano un attacco inaccettabile".
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