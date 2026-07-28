Si è verificato un incendio vicino al magazzino comunale di Empoli in via Bonistallo nel pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio. Non ci sono feriti, le cause dell'incendio sono da chiarire, il rogo è già stato domato.

I tecnici di turno nel pomeriggio hanno prontamente spostato i mezzi e evitato che l'incendio avesse conseguenze peggiori. Ha subito danni solo una vettura, peraltro già avviata verso la demolizione.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. L'incendio è avvenuto al limitare del magazzino, sul confine con la ferrovia retrostante.

Notizie correlate