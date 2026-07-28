Incendio in una ditta di pellami all'Osmannoro, alta colonna di fumo visibile per chilometri

Le fiamme sono divampate al secondo piano di un edificio industriale in via Pratese, al confine tra Firenze e Sesto Fiorentino
Un incendio è divampato nella mattinata di oggi, intorno alle 8, in un edificio industriale adibito alla produzione di pellami in via Pratese, nella zona dell'Osmannoro, al confine tra i comuni di Firenze e Sesto Fiorentino.
Le fiamme stanno interessando il secondo piano dello stabile, dove sarebbero custoditi pellami, mentre una densa colonna di fumo si è alzata in cielo risultando visibile anche a diversi chilometri di distanza.
Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, supportate da tre autobotti, un carro aria e un'autoscala. Presente anche la polizia locale per la gestione della viabilità nell'area.
In via precauzionale sono stati richiesti anche un equipaggio sanitario e i tecnici di Arpat, che dovranno effettuare le verifiche ambientali conseguenti all'incendio.
Sono in corso le operazioni di spegnimento e gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.
Tenere chiuse le finestre
"A seguito di un incendio che ha coinvolto un capannone industriale adibito a pelletteria in via Pratese, a Firenze, si invita la popolazione residente nelle immediate vicinanze a tenere chiuse le finestre e a non esporsi ai fumi, a scopo precauzionale, in attesa che gli organi tecnici preposti effettuino gli accertamenti del caso". Così la sindaca di Firenze Sara Funaro sui social.
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