Interruzione idrica in alcune strade di Poggibonsi

Front Office Poggibonsi
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Acque comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Poggibonsi, oggi, martedì 28 luglio sono in corso mancanze d’acqua nelle vie Marconi (nel tratto compreso tra via Marmolada e via del Chianti), del Chianti, del Casalino, della Collina, del Salice e del Melograno.

I tecnici sono sul posto e stanno procedendo con l’intervento di riparazione.

Al fine di limitare i disagi per le utenze coinvolte, è in corso di allestimento un servizio sostitutivo mediante sacche d’acqua potabile collocate nelle strade coinvolte dal disservizio.

Il ripristino del servizio è al momento previsto per le ore 19, e potrà essere accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

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