Lavori di manutenzione straordinaria all'Arena Garibaldi

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e della copertura del portale storico di ingresso alla gradinata e alla Curva Sud dell'Arena Garibaldi - Stadio "Romeo Anconetani", con accesso da via Luigi Bianchi. L'intervento, avviato dal Comune di Pisa, prevede un investimento complessivo di circa 120 mila euro.

Le opere riguardano il recupero conservativo del portale storico, sottoposto a tutela della Soprintendenza e corrispondente al primo ingresso realizzato per lo stadio. I lavori comprendono il ripristino delle facciate, la manutenzione straordinaria della copertura e il recupero degli elementi architettonici esistenti, utilizzando materiali e soluzioni costruttive coerenti con quelli originari, nel rispetto delle caratteristiche storiche del manufatto.

«Con questo intervento di manutenzione straordinaria – dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti – abbiamo voluto recuperare e conservare un elemento al quale i pisani sono particolarmente legati, il primo storico ingresso dell'Arena Garibaldi, intitolata a Romeo Anconetani. Si tratta di un portale simbolo per i pisani, che rappresenta una parte della storia dello stadio e della città e che meritava un intervento di recupero nel pieno rispetto delle sue caratteristiche originarie. Nell'estate del 2025, in occasione dei lavori realizzati in tempi rapidi per adeguare l'impianto alla Serie A, è stata restituita alla città anche la Curva Sud, dedicata ai tifosi pisani, alla quale si accede proprio da questo ingresso, oltre che alla gradinata. Come Amministrazione comunale continuiamo a investire sull'Arena Garibaldi, facendoci trovare pronti ogni volta che si rende necessario intervenire per preservare, riqualificare e valorizzare il patrimonio pubblico».

Sono state completate le opere edili previste dal progetto ed è in fase di ultimazione la manutenzione del cancello in acciaio del portale di ingresso. Nel corso dell'esecuzione si sono rese necessarie alcune lavorazioni integrative, finalizzate al completamento dell'intervento e al corretto recupero della struttura, senza modificare le caratteristiche originarie dell'opera. Tali interventi consentiranno di restituire il portale storico nelle condizioni più fedeli possibili alla configurazione originaria, assicurandone al tempo stesso la conservazione e la funzionalità.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

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