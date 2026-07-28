Lutto cittadino a Bagno a Ripoli per la morte del 17enne Edoardo Varvarito

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Lutto cittadino a Bagno a Ripoli per la morte di Edoardo Varvarito, scomparso in un tragico incidente stradale. Il sindaco Francesco Pignotti ha indetto una giornata di lutto cittadino per domani, mercoledì 29 luglio, quando saranno celebrate le esequie del giovane. Il ragazzo, studente 17enne dell’Isis Gobetti-Volta e residente a Bagno a Ripoli, ha perso la vita nella mattina di ieri, scontrandosi con un autobus nei pressi di Osteria nuova mentre era alla guida del suo motorino. Domani tutte le iniziative istituzionali saranno annullate e le bandiere del Comune listate a lutto. I funerali del giovane, come comunicato dalla famiglia, saranno celebrati alle ore 10.00 nella chiesa del Corpus Domini in via Reims 32 a Firenze.

"Tutta la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Pignotti - partecipa al dolore per la scomparsa di Edoardo. In tanti gli volevano bene, l'ondata di affetto e vicinanza alla famiglia da parte degli amici, dei suoi compagni di scuola e di sport, di tante persone che lo hanno visto crescere in paese, ci spinge a fermarci con una giornata di lutto cittadino".

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

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