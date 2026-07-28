Masoni S.p.A.-LVMH Métiers d’Art investe in Hashtag: nuova alleanza nel distretto conciario toscano

Per Masoni S.p.A.-LVMH Métiers d’Art, dopo l’acquisizione di una percentuale di quote di Ulivieri & Nardi, storica conceria leader nella trasformazione di pelli dal grezzo al wet blue, arriva ora la partecipazione in Hashtag, azienda giovane che in poco tempo ha saputo imporsi nella produzione di croste di alta gamma destinate ai segmenti più prestigiosi del mercato, con una particolare attenzione alla qualità e all’eccellenza del prodotto.

Nata nel 2017, Hashtag, dopo appena due anni dalla fondazione, inaugura una nuova sede, raddoppia il proprio organico fino ad acquisire nel 2026 un nuovo stabilimento dedicato al reparto tinture e al magazzino wet blue.

Una realtà giovane, dotata di capacità imprenditoriali che ha trovato affinità con la filosofia aziendale di Masoni S.p.A.-LVMH Métiers d’Art: "Non cerchiamo semplicemente aziende in cui investire – afferma l’amministratore delegato di Masoni Industria Conciaria Fabrizio Masoni – ma cerchiamo imprenditori che condividano la nostra visione e la voglia di creare pellami d’eccellenza, credano nel valore del Made in Italy e nell’importanza di lavorare con competenza, qualità e innovazione".

Dall’altra parte, i fondatori e attuali soci di Hashtag, Gianmarco Pinori e Lucio Verbeni, spiegano che la decisione di accogliere la proposta di partecipazione di Masoni S.p.A.-LVMH Métiers d’Art nasce da una precisa visione strategica: "Per una realtà giovane come la nostra, entrare in partnership con Masoni S.p.A. significa acquisire maggiore credibilità, una maggiore visibilità internazionale e beneficiare del prestigio che un’operazione di questo livello può portare alla nostra azienda".

L’ingresso di Masoni Industria Conciaria nel capitale sociale della conceria Hashtag rappresenta un nuovo tassello di una strategia industriale precisa, costruita non sulla quantità, ma sulla condivisione di valori, visione e cultura d’impresa.

"L’eccellenza – continua Fabrizio Masoni – si costruisce insieme a realtà che perseguono gli stessi obiettivi, la stessa attenzione alla qualità e la stessa volontà di realizzare prodotti di prestigio".

Accanto alla storica specializzazione nei vitelli di altissima qualità, si amplia così la proposta di Masoni, che diventa un interlocutore sempre più completo con una gamma produttiva diversificata.

Una strategia che guarda al lungo periodo e che non si esaurisce con questa operazione. "Non escludiamo – conclude Fabrizio Masoni – che in futuro possano nascere nuove partecipazioni con altre realtà che condividano i nostri stessi valori e la nostra idea di eccellenza. Vogliamo contribuire a creare una rete di aziende capaci di rafforzarsi reciprocamente, mantenendo la propria identità ma crescendo insieme, per rendere ancora più forte la filiera italiana del lusso".

Fonte: Ufficio Stampa

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