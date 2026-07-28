Numerosi progetti per sicurezza e benessere nelle scuole di Certaldo

Una scuola sempre più aperta al territorio, attenta al benessere degli studenti, all’innovazione didattica e alla sicurezza. È il percorso portato avanti dall’Istituto Comprensivo di Certaldo, che accanto all’attività didattica ha sviluppato numerosi progetti rivolti ad alunni, docenti, famiglie e realtà associative locali.

Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa trovano spazio iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio e della figura di Giovanni Boccaccio, alla memoria storica, alle tradizioni locali e all’educazione civica, realizzate anche grazie alla collaborazione con le associazioni cittadine. Grande attenzione è stata dedicata ai temi della salute e del benessere, attraverso l’adesione alla rete regionale “Scuole che Promuovono Salute” della Toscana e la collaborazione con l’Azienda USL Toscana per sviluppare percorsi di prevenzione e promozione del benessere scolastico.

Grazie ai finanziamenti del Programma Nazionale 2021-2027, la scuola ha realizzato il progetto Agenda Nord, con laboratori pomeridiani dedicati al potenziamento delle competenze di base, al digitale, all’arte, alla creatività e all’inclusione. Positiva anche l’esperienza del Piano Estate, che ha offerto agli studenti attività formative, sportive e ricreative durante il periodo estivo.

Per il prossimo anno sono già previsti nuovi progetti, tra cui Agenda Nord – Fase 2 e un percorso dedicato all’intelligenza artificiale, con l’Istituto Comprensivo di Certaldo individuato come snodo formativo territoriale per la formazione dei docenti.

Sicurezza e primo soccorso: la collaborazione con la Misericordia

Un ruolo importante è stato svolto anche dalla collaborazione con la Misericordia di Certaldo, un rapporto ormai consolidato da oltre dieci anni per la formazione del personale scolastico. Nel corso dell’anno sono stati formati e aggiornati 82 addetti al primo soccorso aziendale, distribuiti nei diversi plessi dell’Istituto, dalla scuola dell’infanzia alla primaria fino alla secondaria di primo grado. Un percorso che ha rafforzato le competenze del personale nella gestione delle emergenze e nella prevenzione. Accanto a questo, è stato realizzato un approfondimento dedicato alla gestione dei farmaci a scuola, rivolto a 67 insegnanti con il supporto di personale infermieristico, per fornire indicazioni operative e maggiore consapevolezza su un tema particolarmente delicato per la comunità scolastica.

«Investire nella formazione del personale significa rendere la scuola un ambiente più sicuro e preparato – sottolinea la dirigente scolastica Rosanna Graziuso –. La collaborazione con il territorio e con realtà come la Misericordia ci permette di offrire agli studenti un contesto sempre più attento alla persona, alla prevenzione e al benessere».

«Guardo con grande orgoglio ai risultati raggiunti quest'anno dall'Istituto Comprensivo di Certaldo e dalla Dirigente scolastica. – dichiara l’Assessora all’Istruzione ed educazione del Comune di Certaldo Romina Renzi- I progetti parlano da soli: la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma un vero presidio di inclusione, prevenzione e crescita sociale. Un ringraziamento speciale va alla Misericordia di Certaldo, che ha saputo creare una proficua rete di collaborazione con l'istituzione scolastica, dimostrando quanto sia fondamentale fare sinergia per tutelare i nostri ragazzi e sostenere le famiglie. Guardiamo al futuro con entusiasmo e speranza.»

«La formazione sul primo soccorso e sulla gestione delle situazioni di emergenza è fondamentale perché permette di intervenire in modo tempestivo e consapevole – afferma il Governatore della Misericordia di Certaldo Andrea Cambioni –. Essere al fianco della scuola significa contribuire concretamente alla sicurezza di bambini, ragazzi e di tutto il personale scolastico».

Un insieme di progetti che conferma l’impegno dell’Istituto Comprensivo di Certaldo nel costruire una scuola sempre più innovativa, inclusiva, sicura e collegata alla propria comunità.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

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