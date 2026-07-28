Interventi della polizia locale a Santa Croce, l'apprezzamento di Oliveri (Asma Next)

Su incarico del Sindaco e dietro esplicita richiesta del sottoscritto Enzo Oliveri, ex Assessore alla Polizia Municipale, il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Sandro Ammannati, mi ha inviato il prospetto comunicandomi i dati relativi all’attività del Comando della Polizia Locale di Santa Croce sull’Arno nel corso dell’anno 2025:

· Incidenti stradali rilevati n. 57 di cui n. 24 con feriti;

· Comunicazioni di notizie di reato/rapporti inoltrati all'autorità giudiziaria n. 24;

· Verbali elevati per violazioni previste dal Codice della Strada n. 4288;

· Verbali elevati per violazioni previste da regolamenti/ordinanze comunali n. 29;

· Verbali elevati per violazioni previste da altre norme regionali o statali n. 24;

· Accertamenti anagrafici n. 865;

· Rilascio autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico n. 79;

· Patenti di guida ritirate n. 65;

· Veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo n. 60;

· Denunce di cessione fabbricato/ospitalità stranieri n. 303;

· Tesserini venatori rilasciati n. 102;

· Veicoli abbandonati rimossi n. 25;

· Rapporti vari ad altri Enti/Uffici comunali n. 50;

· Contrassegni rilasciati per la sosta dei disabili n. 80;

· Ordinanze di viabilità emesse dal Comando n. 53.

Il Comandante ha voluto giustamente rilevare che i riscontri riportati sono quelli più evidenti di un’attività complessiva che mal si presta ad essere riassunta solo con dati numerici. È importante considerare il presidio del territorio, l’ingente attività amministrativa caratterizzata da determinazioni, pareri, nulla-osta, il servizio di front office (attivo - ed è una rarità - tutti i giorni feriali dell’anno), il rilascio di atti e tutta l’imponente gestione conseguente all’attività operativa esterna e non solo, nonché i servizi resi in occasione dei mercati settimanali, manifestazioni, gare sportive, ecc.

In qualità di consigliere comunale e avendo partecipato attivamente al servizio presso la Polizia Locale per ben 28 anni, desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per il lavoro svolto dalla Polizia Locale di Santa Croce sull'Arno. Nonostante le difficoltà legate a un organico non completamente al completo nel 2025, la dedizione, la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati dal personale sono stati esemplari.

Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i membri del Comando per il loro instancabile impegno e la passione con cui svolgono il loro lavoro, contribuendo così al benessere e alla sicurezza della nostra comunità. La loro operosità e disponibilità sono un valore fondamentale per la nostra città e meritano il più alto riconoscimento.

Enzo Oliveri Capogruppo del Gruppo Consiliare “ASMA Next”

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