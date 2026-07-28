Dà in escandescenze in ospedale, arrestato 28enne in Versilia

Cronaca Camaiore
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Un 28enne è stato arrestato all'ospedale Versilia di Camaiore. Il giovane, di origini romene e residente a Massarosa, ha minacciato i sanitari in ospedale e poi ha aggredito i carabinieri.

La vicenda ha avuto inizio dopo la richiesta di soccorso al 112, che segnalava la presenza di un uomo in forte stato di agitazione intento a minacciare il personale sanitario e gli addetti alla sicurezza della struttura ospedaliera.

All'arrivo delle pattuglie, l'uomo ha opposto resistenza, aggredendo verbalmente e fisicamente i militari operanti nel tentativo di sottrarsi al controllo. È stato prontamente bloccato e arrestato per i reati di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Ora è ai domiciliari.

 

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