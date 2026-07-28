Va in pensione a Fucecchio dopo trent'anni in Comune Elio Bartalini

Il Comune di Fucecchio saluta uno dei suoi dipendenti storici, arrivato alla meritata pensione: quello di ieri, infatti, è stato l'ultimo giorno di lavoro per Elio Bartalini, assunto il 23 ottobre 1995 e rimasto nell'organico comunale per oltre trent'anni. Bartalini, uno dei “decani” dei dipendenti in capo all'ente di via Lamarmora, fino al 2008 è stato autista degli scuolabus, portando in classe generazioni di alunni fucecchiesi; poi, dal 2008, è diventato operaio del cantiere comunale, oltre che gonfaloniere.

La sindaca Emma Donnini, a nome di tutto l'ente, ha voluto ringraziare e salutare Bartalini per il trentennale servizio svolto a favore della macchina comunale. E a sorpresa, a salutare Bartalini si è recato anche un rappresentante di Fucecchioèlibera, associazione con la quale l'operaio comunale ha collaborato per tante iniziative. La sindaca Emma Donnini e tutto il Comune di Fucecchio fanno i migliori auguri a Bartalini per la meritata pensione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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