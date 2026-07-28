Sala di attesa con punto allattamento e spazio giochi per i bimbi all'Annunziata

Sanità Bagno a Ripoli
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Da oggi ufficialmente viene aperta la sala dedicata ai bambini in attesa di visita o che accompagnano genitori o parenti in ospedale. Allestito nell'atrio del nuovo ingresso dell'ospedale, al piano terreno, nella stanza a vetri di recente ristrutturazione, lo spazio è pensato per i bimbi che possono giocare in tranquillità mentre parenti e accompagnatori sono in attesa di effettuare visite o esami. Il servizio è vicino alla zona bar e al cup, punto di snodo verso i servizi dell'ospedale e le degenze.

È stata donata dalle associazioni Insieme PerDonare ODV e Fondazione Medici F3 una lavagna digitale touchscreen per intrattenere i bambini con app dedicate per i piccoli ma anche per i più grandi. Le associazioni hanno anche messo a disposizione materiale e giochi per l'allestimento dello spazio. La sala è già fruibile dagli utenti.

I ringraziamenti vanno all'associazione insieme PerDonare ODV, rappresentata dalla Presidente Chiara Fossombroni e alla vicepresidente Francesca Fiorazzo della Fondazione Medici F3. "Realizzare un punto allattamento e uno spazio giochi dedicato – dichiara la Direttrice dell’ospedale Elettra Pellegrino - è un modo per riconoscere che il gioco e la cura creano normalità in un momento a volte difficile per una familiare o un conoscente che è ricoverato o che magari deve fare un percorso sanitario. Ringraziamo le associazioni per il supporto e per aver reso possibile questo progetto grazie ad un gesto di attenzione che ci ha aiutato a rendere lo spazio un luogo accogliente e caloroso”.

L'idea circolava da tempo all'interno dell'ospedale ma si aspettava che lo spazio venisse ristrutturato; successivamente è stato possibile dedicarsi all'allestimento grazie alla generosa donazione.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro

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