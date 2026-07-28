Scappano dai carabinieri e colpiscono due macchine: quattro feriti a San Pierino, due in codice rosso

Cronaca Fucecchio
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Un'auto fugge dalle forze dell'ordine fuori Fucecchio e compie due incidenti in successione. Sul posto anche l'elisoccorso

L'auto con a bordo due persone inseguite dai carabinieri ha prima tamponato una vettura, poi fatto un frontale con un'altra. Nel secondo caso una donna è stata ferita gravemente ed è stata portata in codice rosso in ospedale con l'elisoccorso. È successo nella mattinata di oggi, martedì 28 luglio, a Fucecchio, per la precisione nella zona di San Pierino sulla Srt436.

Non è ancora del tutto chiaro come si siano svolti i fatti, ma si sa che una macchina con a bordo due persone stava fuggendo dai carabinieri nell'area di Cerreto Guidi: poco prima si era sottratta a un normale controllo e aveva iniziato la fuga. L'auto ha prima tamponato un'altra vettura a San Pierino: a bordo c'era un 38enne, che è stato portato in codice verde all'ospedale di Empoli.

La corsa sfrenata dei fuggitivi però non si è fermata, perché è proseguita poco più avanti e sempre a San Pierino. La macchina ha colpito frontalmente un'altra auto con a bordo una donna di 51 anni. Lo scontro è stato fortissimo, la donna ha avuto le conseguenze peggiori e riportato traumi su tutto il corpo; era inoltre rimasta incastrata nell'abitacolo. Sin da subito si è capita la gravità del sinistro, è stato difatti allertato Pegaso che ha caricato la ferita e l'ha portata a Careggi in codice rosso.

I due fuggitivi sono stati sorpresi dalle forze dell'ordine, ma entrambi hanno riportato ferite più o meno gravi. Uno dei due, descritto come un giovane sulla trentina, è stato caricato in ambulanza e portato in codice giallo al San Giuseppe. L'altro, un 26enne, ha riportato traumi a arti inferiori e bacino ed è stato portato in codice rosso a Careggi.

Sul posto le ambulanze della Misericordia di Castelfranco di Sotto, della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno e della Misericordia di San Miniato. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno aiutato a estrarre le persone rimaste negli abitacoli dopo il frontale. A quanto riportato, nessuna delle quattro persone ferite è in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri sono in corso, l'auto delle forze dell'ordine non ha riportato danni.

"A causa di un incidente e per consentire i soccorsi e i rilievi del caso, il nuovo ponte sull’Arno sulla SRT436 è chiuso in entrambe le direzioni fino alla fine delle operazioni" scrive il Comune di Fucecchio sui social.

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