Sanità di confine, Insieme per Montopoli: "No a polemiche politiche. Battaglia di tutti"

"Il Comune di Montopoli si trova in una posizione particolare: è collocato sul confine tra ASL Toscana Centro (di cui fa parte) e ASL Toscana Nord Ovest. Questo comporta che l’ospedale di riferimento sia quello di Empoli, più distante e meno comodo rispetto all’ospedale di Pontedera, situato nell’altra ASL. Per molti cittadini questo significa disagi concreti, non solo per le visite e le prestazioni ospedaliere, ma anche per la consegna di farmaci e presidi sanitari, che devono essere ritirati nella struttura più lontana. Fatto salvo il caso dei codici rossi, per i quali decide il personale sanitario in base all’urgenza, la situazione è nota da tempo e molto sentita dalla comunità" affermano dalla lista civica Insieme per Montopoli.

"Per questo il Comune di Montopoli, pochi mesi dopo l’insediamento della nuova giunta regionale (fine novembre 2025), ha lavorato con continuità per riattivare un protocollo di intesa già sottoscritto negli anni scorsi tra le due ASL, così da garantire ai cittadini la libertà di rivolgersi all’ospedale più vicino, come già avveniva in passato e come accade in altre realtà di confine. Si tratta di un percorso complesso, che richiede passaggi politici, contabili e amministrativi e il coinvolgimento di Enti diversi.

Negli ultimi giorni la Sindaca ha annunciato che il protocollo è in fase di definizione da parte delle strutture competenti. In questi mesi un comitato di cittadini si è attivato con impegno e partecipazione, portando avanti un percorso di pressione civica del tutto legittimo e prezioso. Questa lista civica constata purtroppo una strumentalizzazione politica in atto su questo percorso, che prova a “mettere il cappello” sull’impegno del comitato e cercando di sminuire quello istituzionale portato avanti dall’Amministrazione. Non ci interessano le polemiche partitiche, né tantomeno rispondere alle strumentalizzazioni. Non su temi seri come questo. La nostra comunità merita rispetto". Dopo l'aggiornamento del Comune, e l'annuncio da parte della sindaca Vanni di un'assemblea pubblica nel prossimo ottobre, sul tema è intervenuto lo stesso Comitato "Montopoli per la Prossimità delle Cure" e Forza Italia provinciale.

"Ci preme invece rassicurare i cittadini, - concludono da Insieme per Montopoli - e in particolare coloro che in questi mesi si sono impegnati attivamente, che questa battaglia di buon senso è condivisa da tutti, indipendentemente dal colore politico. Ed è ovvio che sia così, perché i servizi sanitari li utilizziamo tutti, e tutti abbiamo diritto a poter accedere alla struttura più vicina e più funzionale. La soluzione alle problematiche che riguardano il territorio passa dalla sinergia del lavoro delle istituzioni e dell’impegno civico dei cittadini".

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