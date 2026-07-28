Anche la Toscana festeggia l'oro mondiale nel fioretto maschile

L'Italia della scherma sul tetto del mondo. Anche la Toscana festeggia il trionfo di atlete e atleti ai mondiali di Hong Kong: oggi, martedì 28 luglio, doppio oro per le squadre di fioretto maschile e spada femminile.

Un nuovo orgoglio anche per la regione con due toscani nel quartetto di fiorettisti. Filippo Macchi, originario di Pisa e Tommaso Martini, del Pistoiese, insieme a Guillaume Bianchi e Tommaso Marini, si confermano campioni del mondo dopo la vittoria con i padroni di casa. Il 24enne pisano aveva già conquistato l'argento nella giornata di sabato.

"L’Italia del fioretto maschile è campione del mondo e in questo oro c’è tanta Toscana!" scrive il presidente della Regione Eugenio Giani tramite social. "Filippo Macchi, nato e cresciuto a Navacchio e Tommaso Martini di Agliana conquistano il titolo mondiale a squadre insieme a Guillaume Bianchi e Marini. Con lui anche il pisano Simone Vanni, commissario tecnico di una Nazionale capace di mostrare talento, carattere e una straordinaria determinazione. Una finale incredibile, vinta 45-44 contro Hong Kong al termine di una rimonta da brividi. E arriva anche lo splendido oro della spada femminile con Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Sara Maria Kowalczyk Caforio e Rossella Fiamingo, tornate sul gradino più alto del podio mondiale dopo tanti anni. Un’impresa straordinaria per tutta la scherma italiana. Grazie Filippo, grazie Tommaso, grazie Simone e complimenti alle azzurre: la Toscana e tutto il Paese sono orgogliosi di voi!".

"Sul tetto del mondo della scherma c’è anche Pisa! L’Italia del fioretto maschile è campione del mondo dopo una finale incredibile, vinta 45-44 contro Hong Kong al termine di una rimonta da brividi. E dentro questo oro c’è tantissima della nostra terra" scrive il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo sulla sua pagina social. "C’è Filippo Macchi, nato e cresciuto a Navacchio, che dopo lo splendido argento individuale conquista anche il titolo mondiale a squadre insieme a Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Alessio Martini. E c’è Simone Vanni, pisano, commissario tecnico di una Nazionale capace ancora una volta di dimostrare talento, carattere e una straordinaria voglia di non arrendersi mai. Due pisani protagonisti di un’impresa mondiale. Grazie Filippo, grazie Simone. Pisa e tutta la Toscana sono orgogliose di voi. E adesso non vediamo l’ora di festeggiare insieme questo straordinario successo". "Per Filippo Macchi si chiude così un Mondiale eccezionale" commenta Matteo Trapani, consigliere regionale Pd, "dopo lo splendido argento nella prova individuale, il fiorettista pisano conquista anche l’oro a squadre, confermandosi tra i grandi protagonisti del fioretto mondiale. E dietro questo trionfo azzurro c’è anche tanta Pisa: insieme a Filippo, il CT Simone Vanni e il preparatore atletico Michele Mariotti, protagonisti di un successo che porta la firma della nostra città. Filippo Macchi e l’Italia Campioni del Mondo. Una rimonta da brividi, un oro mondiale e ancora una volta Pisa ai vertici dello sport internazionale".

"Ci sono giorni che entrano nella storia di una società sportiva. Da oggi il Club Scherma Agliana ha un atleta Campione del Mondo assoluto. Tommaso Martini, cresciuto sulle nostre pedane e oggi in forza al Centro Sportivo Carabinieri, conquista con la Nazionale italiana la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre ai Campionati del Mondo" scrivono da Club Scherma Agliana Asd. "È un traguardo immenso, costruito con talento, dedizione, sacrificio e un lavoro che parte da molto lontano. Per noi questa medaglia racconta una storia bellissima: quella di un bambino arrivato in palestra con un sogno e diventato uno dei migliori schermidori del mondo. Questo titolo appartiene all'Italia, appartiene alla squadra azzurra e appartiene anche a Tommaso, che ha contribuito a questo straordinario successo indossando con orgoglio la maglia della Nazionale. Un ringraziamento va ai suoi Maestri, a tutti coloro che hanno accompagnato il suo percorso di crescita e a chi continua ogni giorno a credere che anche da una piccola società possano nascere grandi campioni. Oggi festeggiamo un risultato che resterà per sempre nella storia del Club Scherma Agliana. Complimenti, Campione del Mondo!".

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