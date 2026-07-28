Uffici comunali Empoli, per il periodo estivo aperti la mattina

Chiusura per due settimane degli Urp di Prossimità
Gli uffici comunali del Comune di Empoli vedranno delle chiusure e delle variazioni di orario con aperture solo al mattino per il periodo estivo.
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) seguirà i seguenti orari:
- dal 27 luglio fino al 9 agosto apertura ordinaria
- dal 10 agosto fino al 23 agosto apertura al mattino ordinaria – apertura pomeridiana dalle 15 alle 17 per il solo ritiro dei nuovi tesserini venatori;
- dal 24 agosto riapertura ordinaria;
Gli Urp di Prossimità di Ponte a Elsa e Monterappoli osserveranno la chiusura dal 10 al 23 agosto 2026.
Per tutti gli altri uffici comunali seguirà la chiusura al pubblico nel pomeriggio a partire da questa settimana con riapertura dal 24 agosto.
Rimangono confermate tutte le aperture al pubblico mattutine previste dall’orario già in vigore in ogni ufficio.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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