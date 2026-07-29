Abc, a settembre torna il camp pre-scuola

Torna anche quest’anno il camp pre scuola Abc, che dal 31 agosto all’11 settembre propone due settimane multisport riservate a tutti i bambini e le bambine nati/e tra il 2015 e il 2022.

ATTIVITA’ PROPOSTE e ORARI

Il camp si svolge dal lunedì al venerdì presso il palazzetto dello sport “Nedo Betti” e il parco urbano in viale Roosevelt. Vengono svolte attività ludiche e sportive, giochi d’acqua e a squadre ma anche laboratori artistici e manuali per rendere variegata e stimolante la proposta di intrattenimento; inoltre, ogni settimana sono previste un’uscita sul territorio e una giornata in piscina.

lunedì / mercoledì / venerdì ore 8:00 – 13:00

martedì / giovedì ore 8:00-16:00 (giornata in piscina e uscita sul territorio, pranzo al sacco)

COSTI e DOCUMENTI

Il costo del camp è di 60 euro settimanali, a cui sono da aggiungere 10 euro di iscrizione ed assicurazione (da pagare soltanto una volta e validi anche per più turni).

E’ necessario essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva non agonistica in corso di validità (per bambini/e che abbiano raggiunto il 6° anno solare di età).

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI

Iscrizioni esclusivamente online compilando il modulo raggiungibile a questo link. E’ possibile iscriversi ad uno o più turni e rinnovare l’iscrizione entro il giovedì della settimana precedente a quella di interesse.

Per maggiori informazioni: 339 2621841 (Nicol), 333 7542459 (Sara).

Fonte: Abc - Ufficio stampa

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