Agenzia delle Entrate, Tribunale di Firenze accoglie ricorso Fp Cgil per condotta antisindacale

La FP CGIL Firenze esprime soddisfazione per la sentenza con cui il Tribunale del Lavoro di Firenze ha accolto il ricorso promosso dalla nostra organizzazione, seguito dall’ Avv. Mauro Montini, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.

Il Giudice ha dichiarato antisindacale la condotta dell’Agenzia delle Entrate, che aveva escluso la FP CGIL (in quanto non firmataria del Contratto nazionale di riferimento) dall’incontro del 28 maggio 2026 convocato per la definizione dell’accordo relativo all’ampliamento del sistema di videosorveglianza presso la Direzione Provinciale di Firenze.

Con la decisione depositata il 28 luglio 2026, il Tribunale ha dichiarato nullo il verbale dell’incontro, ha ordinato all’Amministrazione di convocare un nuovo tavolo nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori e di astenersi dal reiterare analoghe condotte e di pubblicare il provvedimento nelle sedi della Direzione Provinciale.

La sentenza afferma un principio di grande rilievo: quando un’Amministrazione decide di coinvolgere le organizzazioni sindacali nella definizione dell’accordo previsto dall’articolo 4 della Legge n. 300 del 1970, non può selezionare arbitrariamente i soggetti da convocare, escludendo una organizzazione comparativamente più rappresentativa a livello nazionale come la FP CGIL.

Si tratta di una pronuncia che tutela non soltanto la nostra organizzazione sindacale, ma più in generale il corretto esercizio delle relazioni sindacali e il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

La videosorveglianza nei luoghi di lavoro è una materia particolarmente delicata, nella quale devono convivere esigenze organizzative, sicurezza e tutela dei diritti delle persone. Proprio per questo la legge prevede procedure precise che non possono essere piegate a interpretazioni discrezionali o discriminatorie.

La FP CGIL Firenze continuerà a vigilare affinché le relazioni sindacali siano improntate al rispetto delle norme, della trasparenza e del pluralismo sindacale, utilizzando tutti gli strumenti di tutela, compreso il ricorso all’autorità giudiziaria quando necessario.

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

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