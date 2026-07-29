Agosto ad Empoli: gli appuntamenti per chi rimane in città

Ci avviciniamo al mese di agosto, ma Uno Spettacolo d'Estate non si ferma. Sono ancora tante le occasioni di divertimento e socialità per chi rimane in città: ecco un riepilogo degli appuntamenti in programma tra il centro e le frazioni di Empoli.

LE DICHIARAZIONI

L'assessore alla Cultura, Matteo Bensi, afferma: "Come amministrazione comunale anche quest'anno ci siamo impegnati nel garantire dei presìdi culturali come la biblioteca 'Fucini', che non chiuderà per agosto anzi tornerà attiva al pomeriggio già dall'ultima settimana del mese, fino al Museo del Vetro, che rimarrà aperto anche a Ferragosto con una sola chiusura a settimana. Importante anche il Cinema nelle frazioni, perché portare la cultura nei luoghi più lontani dal centro ha garantito il tutto esaurito in ogni appuntamento di giugno e luglio, a riprova del fatto che è una strategia che sta pagando e che è apprezzata dalla cittadinanza. Da fine agosto poi tornerà il Beat Festival, importantissima manifestazione che raccoglie giovani e famiglie da tutta la Toscana, e ci prepara a un altro grande appuntamento come quello del festival /contè.sto/ dal 18 al 20 settembre".

CINEMA ALL'APERTO

7Il Cinema sotto le Stelle, promosso dal Comune di Empoli in collaborazione con Arci Empolese Valdelsa e Arci Valdarno Inferiore, comincia proprio lunedì 3 agosto con la proiezione di Una battaglia dopo l'altra al Circolo Arci di Pozzale.

Saranno 8 appuntamenti nei quartieri e nelle frazioni di Empoli per tutto agosto, con pellicole recentissime e di grande successo di pubblico e di critica. Alcune proiezioni vedono il contributo del cineclub Il Culturale per favorire momenti di riflessione e dibattito.

SEMPRE APERTI

I luoghi di cultura del Comune non chiudono. La biblioteca comunale "Renato Fucini", anche per il 2026, rimarrà aperta nel mese di agosto per garantire il prestito di libri, la consultazione dei giornali e l'utilizzo delle sale studio.

La biblioteca sarà aperta ininterrottamente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 dal 1° al 23 agosto. Dal 24 agosto si aggiungono l'apertura pomeridiana e quella del sabato: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Palazzo Leggenda, la biblioteca dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 nelle settimane 1-9 agosto e 24-30 agosto.

Rimanere in città potrà essere anche un'occasione per visitare il patrimonio museale empolese. Il Museo del Vetro rimarrà aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18, per tutte le settimane di agosto, compreso Ferragosto.

Il Museo della Collegiata è invece temporaneamente chiuso per lavori legati all'accessibilità e al rifacimento dell'area di accoglienza.

APPUNTAMENTI MUSICALI

Mercoledì 5 agosto, alle 21.15 al Chiostro degli Agostiniani, l'associazione Il Contrappunto propone un appuntamento musicale con il Bolero di Ravel e la suite della Carmen di Bizet. Sul palco l'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno diretta dal maestro Damiano Tognetti. Ingresso a pagamento.

Il 7 agosto ultimo appuntamento con Musicrappoli, la manifestazione organizzata dal Circolo Arci di Monterappoli con cena a buffet e concerto finale. A esibirsi saranno i Deluxocean.

Per gli appuntamenti gastronomici, il 21 agosto torna la Sagra del Bombolone al Circolo Arci di Casenuove, in programma fino al 6 settembre (chiuso il lunedì). Previsti stand gastronomici, intrattenimento e spettacoli.

Il 29 agosto in piazza della Vittoria si terrà il concerto straordinario di chiusura della terza edizione del festival Empoli Europa, curato dall'associazione Harmonia. Protagonista il Dug Trio Jazz band, formazione empolese composta da piano, basso e batteria.

IL BEAT FESTIVAL

Dal 27 agosto al 6 settembre torna il grande evento estivo al Parco di Serravalle: il Beat Festival, uno degli appuntamenti più importanti in Toscana dedicati alla musica live, con 11 serate con artisti nazionali e internazionali.

Programma:

Giovedì 27 agosto: Wolfmother + Folkstone + Drum'n'Jack

Venerdì 28 agosto: Giorgio Poi + Tutti Fenomeni + Loren

Sabato 29 agosto: Tony Boy

Domenica 30 agosto: Nerissima Serpe

Il festival proseguirà a settembre con altri appuntamenti: Giorgio Panariello il 1° settembre, K-Pop is coming il 2 settembre, Edoardo Bennato il 3 settembre, Sayf il 4 settembre, la serata 2000 Forever il 5 settembre e Gianluca Gotto il 6 settembre.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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