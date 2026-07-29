Anziana si allontana da casa: dopo ore la trovano in una vigna mentre dorme

Cronaca Signa
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Una donna di ottanta anni è scomparsa da casa, sono state ore di paura per i familiari ma poi è arrivato il lieto fine: è stata trovata in una vigna, dove stava dormendo.

È successo a Signa alle 2 di notte di oggi, mercoledì 29 luglio. La donna si era allontanata da casa e non aveva fatto rientro, quindi sono stati chiamati i carabinieri e i vigili del fuoco.

Il nucleo Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto dei pompieri di Firenze ha iniziato ad effettuare il sorvolo della zona con un drone dotato di termocamera che ha permesso in pochi minuti di individuare la donna. L'ottantenne era in una vigna e stava dormendo.

I vigili del fuoco hanno pertanto verificato i parametri vitali e, dopo averla svegliata, l'hanno adagiata su una barella roll e consegnata ai sanitari per il successivo trasferimento al pronto soccorso.

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