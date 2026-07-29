Asfaltature in corso per tutta Empoli, una passerella rinnovata: il punto sulle opere in corso

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

L'assessore Falorni: "Nuovo ciclo di interventi dopo le richieste dei cittadini seguendo ordine di priorità per tratti più ammalorati"

Tante opere di manutenzioni in corso, seguendo il Piano Frazioni e Quartieri, a beneficio del centro e delle zone più periferiche della città. Il punto a cura dell'assessore Simone Falorni, delegato alle Manutenzioni e al Piano Frazioni e Quartieri: "Un nuovo ciclo di asfaltature è cominciato negli scorsi giorni, con la messa in sicurezza di arterie importanti come via Curtatone e Montanara e di viale Boccaccio, che avevano bisogno in alcuni tratti specifici, così come la centralissima via Cavour. Per via Livornese, in Santa Maria, è in corso un intervento importante tra via Reni e via San Mamante. Sono manutenzioni importanti, richiesti dai cittadini e seguendo un elenco di priorità, che proseguirà con asfaltature ulteriori di strade e marciapiedi".

Oltre a questo è in corso d'opera anche il rifacimento della segnaletica orizzontale nei nuovi tratti, anche in altre aree come il quartiere di Serravalle.

OPERE MURARIE - Negli scorsi giorni è stata rimessa in sicurezza la passerella sull'Orme tra via Wolf Ferrari e via Piovola. Gli uffici tecnici hanno provveduto al recupero della struttura, con il ripristino dell'intonacatura e del calcestruzzo, è stato sistemato il corrimano e la parte metallica. Anche questa richiesta era emersa durante le assemblee pubbliche del Piano Frazioni e Quartieri

VERDE PUBBLICO - Proseguono poi gli interventi sul verde in tutto il territorio, con la sistemazione di siepi e aiuole fiorite e la bagnatura dei terreni. È in corso inoltre il sesto sfalcio di erba in aree verdi e parchi. Per le alberature, sono in corso la rimozione rami pericolanti e secchi, in attesa di interventi più cospicui che avverranno solo dopo la fine del periodo di nidificazione degli uccelli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
29 Luglio 2026

Agosto ad Empoli: gli appuntamenti per chi rimane in città

Ci avviciniamo al mese di agosto, ma Uno Spettacolo d'Estate non si ferma. Sono ancora tante le occasioni di divertimento e socialità per chi rimane in città: ecco un riepilogo [...]

Empoli
Attualità
29 Luglio 2026

Torna il Mercatale a Empoli, poi va in ferie

Ultimo appuntamento per questa stagione del 'Mercatale in Empoli' sabato 1 agosto dalle 8 alle 13, prima di alcune settimane di stop. Il successivo appuntamento sarà direttamente a settembre, sabato [...]

Empoli
Attualità
29 Luglio 2026

Il Luglio Empolese si chiude con la Noche Cubana

Giovedì 30 luglio 2026, per tutta la sera, Empoli si accende per la serata conclusiva del Luglio Empolese: la Noche Cubana. Musica, ritmi caraibici e balli sotto le stelle si alterneranno nel cuore del [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina