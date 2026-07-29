Asfaltature in corso per tutta Empoli, una passerella rinnovata: il punto sulle opere in corso

Tante opere di manutenzioni in corso, seguendo il Piano Frazioni e Quartieri, a beneficio del centro e delle zone più periferiche della città. Il punto a cura dell'assessore Simone Falorni, delegato alle Manutenzioni e al Piano Frazioni e Quartieri: "Un nuovo ciclo di asfaltature è cominciato negli scorsi giorni, con la messa in sicurezza di arterie importanti come via Curtatone e Montanara e di viale Boccaccio, che avevano bisogno in alcuni tratti specifici, così come la centralissima via Cavour. Per via Livornese, in Santa Maria, è in corso un intervento importante tra via Reni e via San Mamante. Sono manutenzioni importanti, richiesti dai cittadini e seguendo un elenco di priorità, che proseguirà con asfaltature ulteriori di strade e marciapiedi".

Oltre a questo è in corso d'opera anche il rifacimento della segnaletica orizzontale nei nuovi tratti, anche in altre aree come il quartiere di Serravalle.

OPERE MURARIE - Negli scorsi giorni è stata rimessa in sicurezza la passerella sull'Orme tra via Wolf Ferrari e via Piovola. Gli uffici tecnici hanno provveduto al recupero della struttura, con il ripristino dell'intonacatura e del calcestruzzo, è stato sistemato il corrimano e la parte metallica. Anche questa richiesta era emersa durante le assemblee pubbliche del Piano Frazioni e Quartieri

VERDE PUBBLICO - Proseguono poi gli interventi sul verde in tutto il territorio, con la sistemazione di siepi e aiuole fiorite e la bagnatura dei terreni. È in corso inoltre il sesto sfalcio di erba in aree verdi e parchi. Per le alberature, sono in corso la rimozione rami pericolanti e secchi, in attesa di interventi più cospicui che avverranno solo dopo la fine del periodo di nidificazione degli uccelli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate