Bagni di Lucca, ragazzo scompare nel torrente Lima: muore a 27 anni

Cronaca Bagni di Lucca
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(Foto di archivio)

L'intervento di soccorso in località Ponte Maggio per tre giovani, due sono stati recuperati. Il 27enne è stato trovato morto

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del 27enne disperso nel torrente Lima, in località Ponte a Maggio, nel comune di Bagni di Lucca. Il giovane, di origine peruviana e residente a Firenze, è stato trovato senza vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo ore di ricerche avviate nel primo pomeriggio.

L'allarme era scattato intorno alle 14, quando il ragazzo, che stava trascorrendo la giornata insieme ad alcuni amici, era scomparso nelle acque del torrente. Secondo la ricostruzione emersa nelle ore successive, il 27enne si trovava su un materassino, che si sarebbe ribaltato facendolo cadere in acqua. Il giovane non è più riemerso.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Lucca, i sommozzatori del nucleo di Livorno, i Soccorritori Fluviali Alluvionali (Sfa), il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast) e il personale sanitario del 118. Due amici del giovane erano stati recuperati in sicurezza dagli operatori fluviali e affidati alle cure dei sanitari.

Secondo quanto ricostruito, il 27enne e i due amici erano arrivati da Firenze per una gita insieme ad altre due persone. Dopo ore di ricerche, i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del giovane, ponendo fine alle operazioni di soccorso. Le autorità stanno completando gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

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