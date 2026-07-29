Bagni di Lucca, ragazzo scompare nel torrente Lima: ricerche in corso

Sono in corso le ricerche a Bagni di Lucca per un giovane di 27 anni scomparso nel torrente Lima. Il ragazzo stava facendo il bagno nel torrente insieme a due amici.

Questo pomeriggio, intorno alle 14, è scattato l'intervento di soccorso in località Ponte Maggio: sul posto stanno intervenendo due squadre di vigili del fuoco di Lucca, una squadra del nucleo sommozzatori di Livorno e i soccorsi sanitari del 118.

Due giovani sono stati recuperati dal personale Sfa (Soccorritori Fluviali Alluvionali) e affidati alle cure dei sanitari presenti. Il ragazzo di 27 anni, di nazionalità peruviana residente a Firenze, è stato perso di vista ed è partito l'allarme. Secondo quanto ricostruito al momento, potrebbe essere accaduto dopo un tuffo dal ponte. Proseguono le ricerche nel fiume.

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