Bilancio regione, via libera all'assestamento 2026-2028

dalla Regione Toscana
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Il Consiglio si è espresso a maggioranza: 25 voti a favore e 14 contrari

L’Aula di palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza l’assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Toscana con 25 voti favorevoli (Partito Democratico, Casa Riformista, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra) e 14 contrari (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Gruppo Misto – Futuro Nazionale).

Illustrando il provvedimento in Aula, il presidente della commissione Affari istituzionali e Bilancio, Vittorio Salotti (Casa Riformista), ha spiegato che l’assestamento “ha un contenuto prevalentemente tecnico ed è finalizzato ad aggiornare il bilancio di previsione 2026-2028 sulla base dei risultati del rendiconto generale 2025, presentato ieri in Aula dal consigliere Alessandro Franchi”.

Salotti ha quindi presentato i dati principali del rendiconto: l’esercizio 2025 si è chiuso con un saldo finanziario positivo di 1 miliardo e 318 milioni di euro, le quote vincolate ammontano a 640 milioni di euro e gli accantonamenti obbligatori a 994 milioni di euro. “Ne deriva – ha affermato - un risultato di amministrazione negativo per 315,3 milioni di euro, dovuto principalmente alla presenza del DANC (debito autorizzato e non contratto) pregresso, pari a 260 milioni di euro. Il provvedimento applica inoltre al bilancio 2026 più di 250 milioni di euro di avanzo vincolato e accantonato”. “In sintesi – ha concluso Salotti – l’assestamento 2026 non introduce nuove politiche di spesa, ma aggiorna il bilancio regionale ai risultati definitivi del rendiconto 2025, applica oltre 250 milioni di euro di avanzo vincolato e accantonato, aggiorna il valore del DANC pregresso, che risulta ridotto di 122 milioni di euro rispetto alle stime iniziali, e conferma il mantenimento degli equilibri finanziari e dei limiti di indebitamento della Regione. Non sono previste variazioni per gli esercizi 2027 e 2028”.

Nel corso della seduta il consigliere Diego Petrucci (Fratelli d’Italia) ha presentato un ordine del giorno “in merito alla piena erogazione, all’integrazione finanziaria e alla rimodulazione dei criteri distributivi dell’indennità di Pronto Soccorso”. L’atto impegnava la Giunta “a stanziare, nell’ambito dei provvedimenti di variazione finanziaria e di previsione della Regione, risorse proprie aggiuntive destinate all’integrazione del fondo per l’indennità di emergenza e a ridefinire, in sede di contrattazione collettiva, i criteri di attribuzione dell’incentivo economico”. La proposta è stata respinta dall’Aula con 24 voti contrari (Partito Democratico, Casa Riformista, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra) e 14 favorevoli (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Gruppo Misto – Futuro Nazionale).

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa

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