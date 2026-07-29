Bullismo a scuola, denunciati quattro minorenni a Empoli

Quattro minorenni a Empoli sono stati denunciati. Si tratta di ragazzi con età tra i 15 e i 17 anni, finiti nel mirino della polizia per episodi di bullismo in una scuola empolese. A far arrivare la notizia alle forze dell'ordine era stata una relazione redatta dai docenti dello stesso istituto.

Il personale ha infatti segnalato frequenti litigi tra studenti, sia all’interno che all’esterno della scuola, che sarebbero sfociati anche in comportamenti violenti. Al culmine di una lite, uno studente sarebbe stato vittima di una vera e propria aggressione con calci e pugni a opera di un gruppo composto da alcune persone.

La polizia ha avviato le indagini e trovato un video dell'aggressione, diffuso pure sul web. Attraverso le immagini estrapolate e dopo aver ascoltato dei testimoni, i poliziotti empolesi hanno identificato i quattro aggressori, minorenni di origini italiane e marocchine. Sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso.

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