Caldo a Firenze, venerdì possibile codice rosso: temperature percepite fino a 40 gradi

L'ondata di caldo si intensifica e a Firenze venerdì 31 luglio potrebbe scattare il codice rosso, il livello massimo di allerta previsto per gli effetti delle alte temperature sulla salute.

Il nuovo bollettino del Ministero della Salute, recepito dal Comune di Firenze, conferma per oggi e giovedì 30 luglio il codice giallo, mentre per venerdì è previsto il passaggio al livello 3, corrispondente al rischio più elevato durante le ondate di calore.

L'aumento delle temperature è legato al rafforzamento dell'anticiclone africano, che porterà valori particolarmente elevati. Per giovedì sono previste temperature massime intorno ai 37 gradi, mentre venerdì potrebbero raggiungere i 39 gradi, con valori ancora più alti per la temperatura percepita: "39 gradi domani e 40 venerdì".

Secondo le previsioni del Consorzio Lamma Toscana, giovedì le minime saranno generalmente superiori ai 20 gradi, con punte massime tra 36 e 38 gradi nelle pianure interne, localmente fino a 39. Venerdì è previsto un ulteriore lieve aumento, con temperature ben oltre la media stagionale e punte di 39-40 gradi nelle aree interne di pianura.

L'allerta rossa indica condizioni di caldo potenzialmente pericolose soprattutto per anziani, persone fragili e soggetti con patologie, con la raccomandazione di adottare comportamenti di prevenzione durante le ore più calde della giornata

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