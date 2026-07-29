Camion in avaria, chiusa in entrambe le direzioni la statale 12 a Lucca

Cronaca Lucca
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Traffico deviato sulla provinciale 20. Sul posto Anas e forze dell'ordine per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile

A causa di un mezzo pesante in avaria, la statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza di Lucca. La circolazione è indirizzata sulla provinciale 20 con indicazioni sul posto.

Sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità lungo la statale nel più breve tempo possibile.

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