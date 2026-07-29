Carabinieri, e-bike sul litorale pisano e pattuglie a cavallo a San Rossore: rafforzati i controlli estivi

Attualità Pisa
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Nuove biciclette a pedalata assistita per la Stazione di Marina di Pisa e unità ippomontate nel Parco di San Rossore per potenziare sicurezza, prossimità e tutela ambientale

Nuovi strumenti per rafforzare il controllo del territorio e il rapporto con cittadini e turisti sul litorale pisano e nel Parco di San Rossore. Con l'avvio della stagione balneare, la Compagnia dei Carabinieri di Pisa ha introdotto le biciclette a pedalata assistita in dotazione alla Stazione di Marina di Pisa, mentre il Nucleo Carabinieri Forestali – Reparto a Cavallo di San Rossore intensifica la vigilanza all'interno dell'area protetta.

L'obiettivo dell'iniziativa è consolidare il modello del "Carabiniere di prossimità", favorendo una presenza più capillare e accessibile lungo il lungomare, nelle aree pedonali e sulle piste ciclabili. Le e-bike consentiranno ai militari di muoversi con maggiore agilità, facilitando il contatto diretto con cittadini e visitatori, la raccolta di segnalazioni e il supporto alle persone più vulnerabili, oltre a garantire un controllo costante delle attività commerciali e dei locali durante la stagione estiva.

Parallelamente, nel Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, le pattuglie a cavallo dei Carabinieri Forestali continueranno l'attività di vigilanza lungo sentieri, aree boschive e zone dunali difficilmente raggiungibili con i mezzi tradizionali, assicurando il rispetto delle norme del parco e la sicurezza di escursionisti e famiglie.

L'Arma sottolinea come l'impiego delle e-bike e delle unità ippomontate rappresenti una scelta orientata a coniugare mobilità sostenibile, tutela ambientale e presidio del territorio, rafforzando la presenza dei Carabinieri sia lungo la costa sia all'interno della riserva naturale.

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