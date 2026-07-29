Centro produzione pasti di Ponte a Egola, confermata certificazione di qualità

Ogni giorno prepara circa 1.600 pasti destinati alle bambine e ai bambini delle scuole di San Miniato, oltre al personale scolastico. Anche quest'anno il Centro produzione pasti di Ponte a Egola, gestito dal Comune di San Miniato, ha rinnovato la certificazione internazionale ISO 22000:2018, confermando gli standard di sicurezza e qualità del servizio di ristorazione scolastica. Un riconoscimento che il Centro mantiene senza interruzioni dal 2012.

Durante l'anno scolastico il servizio garantisce anche la preparazione di menù personalizzati per esigenze mediche o etico-religiose, destinati ai nidi, alle scuole dell'infanzia, alle primarie e ai CIAF del territorio. La certificazione assicura che tutte le fasi del servizio, dalla scelta delle materie prime fino alla distribuzione dei pasti, siano costantemente monitorate per offrire alimenti sicuri e controllati.

Accanto al rinnovo della certificazione arriva anche una novità: l'entrata in vigore del nuovo Piano Nutrizionale e del nuovo menù scolastico, elaborati dalla biologa nutrizionista Maria Letizia Toncelli, esperta in ristorazione collettiva, e approvati dall'ASL Toscana Centro.

Il nuovo menù nasce da un percorso condiviso che ha coinvolto l'Amministrazione comunale, la Commissione Mensa in rappresentanza delle famiglie, gli insegnanti dei due Istituti Comprensivi "M. Buonarroti" e "F. Sacchetti", i cuochi comunali e il gestore del servizio di distribuzione dei pasti. L'obiettivo è proporre un'alimentazione ancora più equilibrata, valorizzando prodotti biologici, certificati e a filiera corta, nel rispetto della stagionalità e dei principi della dieta mediterranea.

“La conferma della certificazione – sottolineano il Sindaco Simone Giglioli e l'Assessore alla scuola Matteo Squicciarini – premia il lavoro svolto ogni giorno dal personale comunale. A questo risultato si affianca il nuovo menù scolastico. Riteniamo che il pranzo a scuola non sia soltanto un momento dedicato all'alimentazione, ma anche un'occasione per educare i bambini a corrette abitudini alimentari”.

Per conoscere il nuovo Piano Nutrizionale, consultare i menù stagionali e avere tutte le informazioni sul servizio di ristorazione scolastica è possibile visitare il portale dei Servizi Educativi del Comune di San Miniato.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate