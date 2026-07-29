Dalla Cina a Pisa, la città riceve una delegazione di studenti della gemellata Hangzhou

Nella mattinata di mercoledì 29 luglio, il Comune di Pisa ha accolto nella Sala delle Baleari di palazzo Gambacorti una delegazione di oltre trenta studenti provenienti da Hangzhou, città gemellata con Pisa. I giovani fanno parte della Top Talent Circle Student Union, organizzazione giovanile senza scopo di lucro che promuove percorsi educativi, attività di volontariato e iniziative di scambio internazionale rivolte agli studenti. Ad accogliere la delegazione erano presenti l’assessore ai gemellaggi e alla scuola, Riccardo Buscemi, e l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini.

"L’accoglienza di questa numerosa delegazione di studenti di Hangzhou – ha dichiarato l’assessore ai gemellaggi del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi – rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il rapporto tra le nostre due città. Abbiamo voluto far incontrare i ragazzi con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Toniolo, che negli ultimi mesi hanno intrapreso un percorso di conoscenza della lingua e della cultura cinese attraverso il teatro, grazie alla collaborazione con l’Istituto Confucio. Sono convinto che i rapporti tra le città gemellate si costruiscano anzitutto attraverso le scuole e i giovani. Grazie agli strumenti digitali intendiamo favorire nuovi momenti di incontro tra gli studenti della scuola Toniolo e una scuola di Hangzhou, perché è attraverso la conoscenza reciproca, il dialogo e lo scambio di esperienze che possiamo rafforzare il legame tra le nostre comunità".

All’incontro hanno partecipato anche alcuni alunni della scuola primaria “E. Novelli”, appartenente all’Istituto Comprensivo Toniolo, accompagnati dalla dirigente Teresa Bonaccorsi, dalle insegnanti dell’istituto e da Carla Romani, in rappresentanza dell’associazione CEPosto per tutti. Gli alunni hanno presentato il progetto realizzato nel corso dell’ultimo anno scolastico e conclusosi lo scorso giugno con lo spettacolo teatrale “La grande corsa. La leggenda dello zodiaco cinese”. L’iniziativa ha accompagnato i bambini in un percorso di scoperta della cultura cinese e di primo avvicinamento alla lingua attraverso il teatro, grazie alla collaborazione tra l’Istituto Confucio di Pisa, l’associazione CEPosto per tutti e la Fondazione Pisa.

L’incontro con la delegazione di Hangzhou è stato un’occasione di dialogo e confronto sul significato dell’essere giovani oggi, sulle sfide della crescita e sul ruolo delle nuove tecnologie nella vita quotidiana e nelle relazioni tra coetanei. La visita è proseguita con un momento di scambio di doni istituzionali, durante il quale il Comune di Pisa ha consegnato agli studenti alcuni gadget della città come ricordo dell’incontro. La delegazione ha quindi visitato palazzo Gambacorti, sede del Comune, e la Mostra permanente delle tradizioni, della storia e dell’identità di Pisa.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

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