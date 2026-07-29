Commissariato, Centrodestra per Empoli: "La sicurezza merita unità d'intenti"

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli continua ad affrontare criticità che i sindacati di polizia denunciano da tempo. SAP Firenze e SIULP hanno evidenziato gravi carenze di personale, spazi non più adeguati, l’assenza di locali idonei per la gestione dei fermati e la mancanza di alloggi destinati agli agenti assegnati al presidio cittadino.

Si tratta di problematiche note anche all’amministrazione comunale. Già tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 erano stati assunti impegni pubblici per individuare soluzioni abitative e sostenere il rafforzamento degli organici del Commissariato. A distanza di oltre un anno, però, la situazione descritta dalle organizzazioni sindacali è rimasta sostanzialmente immutata.

Per Centrodestra per Empoli la sicurezza non può diventare un argomento da affrontare soltanto quando il dibattito politico lo rende conveniente. Gli operatori delle forze dell’ordine garantiscono ogni giorno, con professionalità e spirito di servizio, la tutela dei cittadini, delle famiglie e delle attività economiche del territorio. Per questo meritano risposte concrete e un sostegno costante da parte delle istituzioni.

Le recenti vicende di Bologna hanno dimostrato ancora una volta quanto sia necessario mantenere distinti il doveroso accertamento delle responsabilità individuali, che spetta esclusivamente alla Magistratura, e il rispetto dovuto alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine impegnati quotidianamente nella tutela dell’ordine pubblico. La ricerca della verità non può mai trasformarsi in una delegittimazione generalizzata di chi indossa una divisa, così come non può mancare una chiara solidarietà nei confronti degli agenti rimasti feriti durante gli scontri.

Centrodestra per Empoli continuerà a sollecitare tutte le istituzioni competenti affinché il Commissariato di piazza Gramsci possa disporre di organici adeguati, di una struttura funzionale e di soluzioni abitative per il personale, condizioni indispensabili per garantire un servizio efficiente a tutta la comunità.

Su questi temi non dovrebbero esistere divisioni politiche. Per questo rinnoviamo al sindaco Mantellassi e alla maggioranza la disponibilità a condividere un percorso comune per chiedere con una sola voce maggiori risorse per il Commissariato di Empoli. La sicurezza dei cittadini e la tutela di chi la garantisce meritano unità d’intenti, coerenza istituzionale e risultati concreti.

Centrodestra per Empoli

Notizie correlate