Controlli antispaccio a Firenze, un arresto nella zona di piazza delle Cure

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Continuano i controlli della Polizia Municipale contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Qualche giorno gli agenti del Reparto Antidegrado sono intervenuti nella zona di piazza delle Cure dove stavano svolgendo un servizio mirato in abiti civili. Dopo aver osservato i movimenti di un presunto spacciatore gli agenti sono entrati in azione al momento il cui questi ha ceduto ad un’altra persona un involucro in cambio di denaro. Fermato l’acquirente, è stato trovato in possesso del pacchettino con oltre 12 grammi di droga poi risultata dalle analisi eroina. Contestualmente gli agenti hanno rintracciato e bloccato il presunto pusher, che aveva in tasca 300 euro probabile provento dell’attività illecita. Droga e denaro sono stati sequestrati. L’uomo, risultato già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella Città Metropolitana di Firenze.

“Questo arresto conferma l’efficacia del lavoro quotidiano del Reparto Antidegrado e di tutta la Polizia Municipale per contrastare lo spaccio nelle aree più sensibili della città – dichiara l’assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Municipale Andrea Giorgio -. Continueremo a garantire un controllo del territorio costante e mirato, con particolare attenzione alle zone segnalate dai cittadini perché la sicurezza dei nostri quartieri è una priorità per l’Amministrazione”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
29 Luglio 2026

Caldo a Firenze, venerdì possibile codice rosso: temperature percepite fino a 40 gradi

L'ondata di caldo si intensifica e a Firenze venerdì 31 luglio potrebbe scattare il codice rosso, il livello massimo di allerta previsto per gli effetti delle alte temperature sulla salute. [...]

Bagno a Ripoli
Cronaca
29 Luglio 2026

Una folla a Firenze per i funerali di Edoardo Varvarito

Oltre cinquecento persone si sono trovate alla chiesa del Corpus Domini in via Reims a Firenze per salutare per l'ultima volta Edoardo Varvarito, il 17enne morto in un incidente stradale [...]

Firenze
Cronaca
29 Luglio 2026

Firenze, arrestato in piazza Santo Spirito con droga e contanti

Nella serata del 25 luglio, nel corso di un servizio predisposto in zona piazza Santo Spirito e Borgo Tegolaio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un uomo di 35 [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina