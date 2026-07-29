Convocato il Consiglio a Montopoli: l'odg

Attualità Montopoli in Val d'Arno
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(foto gonews.it)

Il prossimo Consiglio Comunale di Montopoli si terrà GIOVEDì 30 LUGLIO 2026 ALLE ORE 9, in seduta ordinaria, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:
1 comunicazioni della sindaca
2 approvazione verbali della seduta del 02/07/2026
3 ratifica della deliberazione della giunta comunale n. 161 del 20/07/2026 ad oggetto: “bilancio di previsione 2026 – 2028 - variazione in via d'urgenza disposta ai sensi degli articoli 42, comma 4, e 175, comma 4, del d. Lgs. 267/2000”
4 regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari) per l'anno 2026. Modifiche. Approvazione.
5 presa d’atto del piano economico finanziario 2026-2029 validato dall’autorità di ambito territoriale “ato toscana costa” ed approvazione delle tariffe tassa rifiuti (tari) per l’anno 2026.
6 modifica del d. U. P. 2026-2028 - variazione del programma delle opere pubbliche comune di Montopoli in val d’Arno annualità 2026-2028 e del programma annuale degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a norma delle disposizioni di cui al d. Lgs. N. 118/2011, al d. Lgs. N. 36/2023 e di cui al d. M. N. 14 del 16/01/2018
7 bilancio di previsione 2026-2028 - salvaguardia degli equilibri e contestuale variazione di assestamento generale (art. 193 e art. 175, comma 8, del d. Lgs 267/2000)
8 convenzione tra i comuni di cascina e Montopoli in val d'Arno per il servizio in forma associata della segreteria comunale - rinnovo
9 nomina del revisore unico triennio 2026 - 2029
10 adesione della civitas Montopoli s. R. L. Al contratto di rete per lo sviluppo della gestione del servizio delle farmacie comunali nel territorio della regione toscana e di altri servizi amministrativi denominato "inrete-farmacie comunali"

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