Elba, Regione pronta a promuovere tavolo per viabilità accesso a spiaggia 'Le Fornacelle'

Attualità Rio
Condividi su:
Leggi su mobile

La Regione Toscana è pronta a dare il suo contributo per risolvere la questione legata alla viabilità di accesso alla spiaggia de "Le Fornacelle", nel comune di Rio, all’isola d’Elba.
L'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Filippo Boni ha inviato una lettera ufficiale al sindaco Marco Corsini proponendo l'attivazione di un tavolo di confronto tecnico e istituzionale.

L'iniziativa nasce a seguito del sopralluogo effettuato dallo stesso assessore nei mesi scorsi, dei successivi approfondimenti, nonché delle numerose segnalazioni pervenute alla Regione da parte di cittadini e associazioni del territorio, che chiedevano un intervento per ricercare una soluzione tempestiva.

"Nel pieno rispetto delle reciproche competenze istituzionali – spiega l'assessore Boni nella lettera – intendiamo offrire al Comune un supporto concreto per superare un problema che si trascina da tempo. L'obiettivo è valutare congiuntamente con il Comune e con gli enti interessati le migliori soluzioni per il ripristino in sicurezza della viabilità".

Nella nota inviata al primo cittadino, l'assessorato richiama il fatto che lo stesso Comune di Rio, negli atti emanati, ha ribadito la natura vicinale e ad uso pubblico della strada, evidenziandone la rilevanza strategica in quanto unica via di comunicazione esistente per raggiungere la spiaggia e il mare.

L’intento del tavolo di confronto proposto dalla Regione, prevederà il coinvolgimento di tutte le direzioni regionali competenti e degli enti interessati, al fine di valutare congiuntamente le migliori soluzioni possibili

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
14 Maggio 2026

Temporali, vento e mareggiate: allerta meteo di codice giallo in Toscana

Ancora instabilità per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, a causa di un’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico che porterà precipitazioni temporalesche anche intense su quasi tutta la regione. [...]

Firenze
Attualità
5 Maggio 2026

Piogge e temporali, allerta gialla in Toscana. È arancio sul Monte Faeta

Insiste e si intensifica la perturbazione che sta interessando la Toscana in queste ore, portando precipitazioni diffuse, localmente anche forti, per tutta la giornata di domani, mercoledì 6 maggio. La [...]

Firenze
Attualità
21 Aprile 2026

25 aprile in Toscana: le iniziative per l'81° anniversario della Liberazione dell'Italia

La Toscana si prepara a celebrare l'81esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo: sabato 25 aprile in programma momenti di ricordo, riflessione e iniziative in tutta la regione. 25 aprile [...]



Tutte le notizie di Rio

<< Indietro

torna a inizio pagina