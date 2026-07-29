Elba, Regione pronta a promuovere tavolo per viabilità accesso a spiaggia 'Le Fornacelle'

La Regione Toscana è pronta a dare il suo contributo per risolvere la questione legata alla viabilità di accesso alla spiaggia de "Le Fornacelle", nel comune di Rio, all’isola d’Elba.

L'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti, Filippo Boni ha inviato una lettera ufficiale al sindaco Marco Corsini proponendo l'attivazione di un tavolo di confronto tecnico e istituzionale.

L'iniziativa nasce a seguito del sopralluogo effettuato dallo stesso assessore nei mesi scorsi, dei successivi approfondimenti, nonché delle numerose segnalazioni pervenute alla Regione da parte di cittadini e associazioni del territorio, che chiedevano un intervento per ricercare una soluzione tempestiva.

"Nel pieno rispetto delle reciproche competenze istituzionali – spiega l'assessore Boni nella lettera – intendiamo offrire al Comune un supporto concreto per superare un problema che si trascina da tempo. L'obiettivo è valutare congiuntamente con il Comune e con gli enti interessati le migliori soluzioni per il ripristino in sicurezza della viabilità".

Nella nota inviata al primo cittadino, l'assessorato richiama il fatto che lo stesso Comune di Rio, negli atti emanati, ha ribadito la natura vicinale e ad uso pubblico della strada, evidenziandone la rilevanza strategica in quanto unica via di comunicazione esistente per raggiungere la spiaggia e il mare.

L’intento del tavolo di confronto proposto dalla Regione, prevederà il coinvolgimento di tutte le direzioni regionali competenti e degli enti interessati, al fine di valutare congiuntamente le migliori soluzioni possibili

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate