Fermato alla stazione con quasi 3 chili di droga: arrestato 38enne a Cortona

Cronaca Cortona
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Lo hanno bloccato all'uscita della stazione di Terontola. Nello zaino trasportava oltre 2,8 chili tra cocaina ed eroina. Indagini in corso

Viaggiava dalle Marche alla Toscana con oltre 2,8 chilogrammi di cocaina ed eroina nello zaino. Un uomo di 38 anni, di origine nigeriana e residente ad Ancona, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Cortona con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'operazione è scattata nell'ambito dei controlli predisposti dall'Arma sulle principali vie di collegamento stradali e ferroviarie della provincia di Arezzo, intensificati durante il periodo estivo. I militari hanno fermato il 38enne all'uscita della stazione ferroviaria di Terontola, dopo aver notato il suo comportamento ritenuto sospetto fin dalla discesa dal treno.

L'uomo aveva appena raggiunto un connazionale che lo attendeva a bordo di un'auto quando è stato sottoposto a controllo. La successiva perquisizione personale ha permesso ai Carabinieri di trovare, all'interno dello zaino, due involucri contenenti complessivamente oltre 2,8 chilogrammi di cocaina ed eroina.

La droga è stata sequestrata, mentre il 38enne è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, trasferito al carcere di Arezzo al termine delle formalità di rito.

La Procura della Repubblica di Arezzo coordina le indagini per ricostruire la provenienza dello stupefacente e individuare eventuali ulteriori responsabilità nella rete di traffico della droga

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