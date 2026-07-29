Festa in piscina senza autorizzazioni, arriva la polizia locale

Cronaca Montaione
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La polizia locale è intervenuta in una piscina privata di un esercizio commerciale a Montaione, dove erano state organizzate cene ed eventi aperti al pubblico senza le necessarie autorizzazioni.

Durante un controllo, gli agenti hanno trovato circa una dozzina di persone che stavano cenando e hanno riscontrato diverse irregolarità. Tra queste, l'assenza di sistemi per impedire ai clienti di accedere all'area della piscina e la pubblicizzazione online di una cena con utilizzo della piscina a pagamento.

Il Comune aveva già emesso un'ordinanza che vietava l'uso della piscina per attività commerciali, consentendone l'utilizzo esclusivamente ai clienti della struttura ricettiva. Inoltre, la piscina non poteva essere utilizzata per il pubblico esercizio perché non rispettava i requisiti previsti per la sicurezza e l'accessibilità.

L'intervento è stato effettuato nell'ambito dei controlli della polizia locale per verificare il rispetto dell'ordinanza comunale e delle norme di sicurezza, con particolare attenzione all'uso improprio della piscina durante eventi organizzati. A scriverlo è La Nazione.

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