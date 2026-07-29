Firenze, arrestato in piazza Santo Spirito con droga e contanti

Nella serata del 25 luglio, nel corso di un servizio predisposto in zona piazza Santo Spirito e Borgo Tegolaio, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un uomo di 35 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, che percorreva via dei Serragli a bordo di una bicicletta elettrica e alla vista della pattuglia cercava di allontanarsi senza farsi notare troppo. Insospettiti dall'atteggiamento, i militari hanno fermato l'uomo e proceduto a un controllo: dalla successiva perquisizione personale sono state rinvenute otto dosi di sostanza stupefacente, così suddivise: tre dosi di hashish per un peso complessivo di circa 47 grammi, tre dosi di marijuana per circa 1,47 grammi e due dosi di cocaina per circa 1,1 grammi, oltre a una somma di denaro contante ritenuta provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, dinanzi alla quale è comparso nella mattina del 27 luglio per il rito per direttissima, che ha convalidato l'arresto sottoponendolo alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Firenze.

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