I 100 anni di Gina Marini: festa grande alla Casa di Riposo 'EMD Ciapetti' di Castelfiorentino

Cento anni e non sentirli, verrebbe da dire. Una bella torta a “tre cifre” ha certificato il traguardo raggiunto dalla neocentenaria Gina Marini, che ieri ha festeggiato il suo centesimo compleanno alla Casa di Riposo EMD Ciapetti in compagnia del figlio, dei nipoti e dei bisnipoti. Per l’Amministrazione Comunale è intervenuta l’Assessora alle Politiche Socio sanitarie, Federica Parisi.

A congratularsi con Gina anche la Sindaca, Francesca Giannì, che le ha inviato un messaggio di auguri ”Raggiungere il traguardo dei cento anni - ha osservato la Sindaca - è un privilegio straordinario, un anniversario che racchiude in sé un secolo di storia, di ricordi, di affetti e di esperienze. A nome mio e di tutta l’Amministrazione, desidero rivolgerle più sinceri auguri per questo giorno così speciale. Il Suo secolo di vita rappresenta una preziosa testimonianza del tempo che cambia e, al contempo, di quei valori e legami che sanno attraversare le generazioni.”

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