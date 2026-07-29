Il Luglio Empolese si chiude con la Noche Cubana

Giovedì 30 luglio 2026, per tutta la sera, Empoli si accende per la serata conclusiva del Luglio Empolese: la Noche Cubana. Musica, ritmi caraibici e balli sotto le stelle si alterneranno nel cuore del Giro d'Empoli. Insieme alla musica torna anche lo Sbaracco: i negozi rimarranno aperti fino a tarda notte con le ultimissime occasioni dei saldi.

In occasione dell'evento, sono previsti alcuni provvedimenti temporanei.

DIVIETO DI VETRO E LATTINE - Con l'ordinanza n. 360 del 29 luglio 2026, per motivi di tutela della sicurezza pubblica e di decoro urbano, viene fatto divieto assoluto di introdurre dalle 20 del 30 luglio alle ore 2 del 31 luglio bicchieri, bottiglie o contenitori e lattine. Il divieto vale nell'area di piazza della Vittoria, nelle vie del Centro Storico, nelle strade della ZTL e area pedonale del centro.

Ai titolari o gestori di attività di vendita e somministrazione di prodotti alimentari e bevande viene confermato il divieto di vendita di vetro e lattine, sostituendo contenitori in plastica. È consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica. A chiunque viene fatto divieto di consumare in contenitori di vetro e in lattine. Inoltre, è vietato introdurre, possedere o utilizzare bombolette spray e/o dispositivi con principi urticanti.

I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'area interessata sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

CAMBI ALLA VIABILITÀ - Saranno necessarie anche modifiche alla viabilità, disciplinate dall'ordinanza 352 del 27 luglio 2026, dalle 18 del giorno 30 luglio 2026 alle 1 del 31 luglio 2026 o comunque fino al completo spazzamento delle aree.

Via Tinto di Battifolle

All’intersezione con Via S. Ferrante

Divieto di transito

Piazza della Vittoria

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione

Via Curtatone e Montanara

all'intersezione con Via Carrucci

Direzione obbligatoria a destra

lato destro

Divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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