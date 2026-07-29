Ladri in azione a Castelfranco mentre i padroni di casa sono in ferie

Nuova ondata di furti a Castelfranco, dove i ladri hanno colpito due appartamenti approfittando dell'assenza dei proprietari, partiti per le vacanze estive.

Il primo episodio è avvenuto in un'abitazione situata vicino allo stadio. I malviventi sono entrati dopo aver scavalcato il cancello e raggiunto il giardino, per poi forzare una porta finestra. Una volta all'interno, hanno messo a soqquadro le stanze in cerca di oggetti di valore. I proprietari, rientrati da poco dal mare, hanno trovato la casa completamente devastata.

Un secondo furto è stato denunciato in via Aiale. Anche in questo caso i proprietari erano fuori casa per le ferie. I malviventi si sono introdotti nell'appartamento dopo aver scassinato la porta d'ingresso e hanno rovistato in tutte le stanze. Il bottino comprenderebbe denaro e preziosi.

Su entrambi gli episodi sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Castelfranco, scrive Il Tirreno.

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