Larderello, il brigadiere Antonio Luigi Pazzola va in congedo dopo 39 anni nei carabinieri

Dopo 39 anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri è andato in congedo il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Antonio Luigi Pazzola, salutato dai colleghi e dai vertici del Comando provinciale di Pisa al termine di una lunga carriera al servizio del territorio.

Originario di Sassari, Pazzola aveva iniziato il proprio percorso nell'agosto del 1985 alla Scuola Allievi Carabinieri di Benevento. Nel corso della carriera ha prestato servizio nelle stazioni di Monteverdi Marittimo, Ponteginori e Montignoso, oltre che al Nucleo Comando di Massa Carrara. Nel 1997 era arrivato per la prima volta alla Stazione Carabinieri di Larderello, dove ha prestato servizio fino al 2010, conseguendo nel 2005 il grado di vice brigadiere.

Dopo le esperienze all'Aliquota Radiomobile di Volterra e alla Stazione di Castelnuovo Val di Cecina, nel giugno 2013 era rientrato a Larderello, dove è rimasto ininterrottamente negli ultimi tredici anni.

Durante la carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la medaglia d'argento al valor civile nel 1992, un encomio solenne conferito nell'aprile 2026, la croce d'oro con torre per anzianità di servizio e la medaglia di bronzo per attestazione di pubblica benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile per la partecipazione ad attività di emergenza e grandi eventi.

Il saluto ufficiale si è svolto prima nella caserma "Sandulli Mercuro" di Pisa, alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Ivan Boracchia, e successivamente al Comando della Compagnia Carabinieri di Volterra, dove colleghi e superiori hanno voluto rendere omaggio alla professionalità, alla dedizione e all'attaccamento all'Istituzione dimostrati nel corso della sua lunga carriera militare

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