MoMu spegne dieci candeline e incontra il Festival Amedeo Bassi

Stasera, mercoledì 29 luglio, ore 21.30, Piazza Machiavelli a Montespertoli ospita l'apertura del Festival Amedeo Bassi con la serata della Camera Musicale Fiorentina.

Domani, giovedì 30 luglio, il festival prosegue sempre in Piazza Machiavelli, ore 21.30, con "Amedeo classico tradito", l'appuntamento in cui il Festival Bassi incontra MoMu nella serata "Dieci anni di MoMu", a cura del Teatro Popolare d'Arte.

Lo spettacolo racconta con ironia la figura di Amedeo Bassi, ripercorrendone l'esordio, la carriera e il repertorio: una improbabile cantante lirica sale sul palco con l'intento di celebrare il grande tenore e attende una vera orchestra per un grande concerto, ma la serata è di quelle in cui può succedere di tutto, e il divertimento è assicurato. Un viaggio tra canzone napoletana, romanza, brani composti da amici operisti per Bassi e le arie d'opera più celebri da lui interpretate.

In scena Luana Ranallo (Prima Materia) come attrice, Linda Toninelli (Nuova Filarmonica Amedeo Bassi) ad arpa e voce, Melania Minacci al clavicembalo, Massimo Ceccarelli (Quartetto Camera Musicale Fiorentina) al flicorno tenore, Chiara Foletto al violino, Mirella Pantano al flauto, Massimiliano Ghiribelli al clarinetto e Maurizio Fedi al fagotto.

A seguire, alle ore 22.45, al LOFT 19 di via Sidney Sonnino 21, "Buon compleanno MoMu" chiude la serata con brindisi e jam session con i Blues On e il Collettivo Musicisti Montespertoli, in collaborazione con il Circolo Fotografico Fermoimmagine, storico partner di MoMu OFF: in proiezione gli scatti che hanno raccontato dieci anni di rassegna.

A seguire, Street Levels Gallery presenta i murales di Thiago Mazza, Luca Zamoc e Ufo Cinque, nati nell'ambito di FORME - Festival di arte pubblica nel centro storico. Per l'occasione le opere saranno illuminate nelle ore serali.

La rassegna del Festival Amedeo Bassi prosegue fino al 2 agosto. Montespertoli Musica, prosegue come di consueto ogni giovedì fino al 27 agosto.

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Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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