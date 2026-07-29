Montelupo, sette nuovi defibrillatori tra centro e frazioni

Sanità Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile

Oltre 60 cittadini formati all'uso dei DAE grazie a Misericordia e Pubblica Assistenza

Più di 60. I cittadini formati nel corso dei sette incontri promossi dall’Amministrazione comunale. Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione con le associazioni di volontariato Misericordia e Pubblica Assistenza.

Sette incontri per sette defibrillatori automatici esterni (DAE). I dispositivi sono stati installati tra il capoluogo e le frazioni, nelle aree più periferiche ma ad alta frequentazione:

• Camaioni, nei pressi del giardino comunale;

• Samminiatello, in piazza Francesco Bitossi;

• Torre, accanto al giardino comunale nei pressi di piazza Serafini;

• Fibbiana, in piazza San Rocco;

• Turbone; di fronte alla Chiesa

• Montelupo Centro, in piazza della Libertà, all’inizio del percorso pedonale;

• Montelupo Centro, in piazza dell’Unione Europea.

Il ciclo di corsi informativi e formativi, insieme alle installazioni effettuate (finanziate attraverso la Legge di Stabilità), hanno l’obiettivo di rafforzare gli interventi salvavita sul territorio.

I DAE sono dispositivi progettati per essere utilizzati anche da persone non appartenenti al personale sanitario e forniscono, attraverso indicazioni vocali, le istruzioni necessarie per effettuare le manovre di soccorso. Il loro utilizzo si inserisce nelle procedure di emergenza coordinate dal 118, consentendo di intervenire tempestivamente in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

La formazione rappresenta quindi un elemento fondamentale del progetto: diffondere la presenza dei defibrillatori significa infatti rendere più accessibili non solo gli strumenti, ma anche le conoscenze necessarie per utilizzarli.

L'obiettivo è creare una rete capillare, dal centro alle frazioni. Questo, per un territorio sempre più sicuro, consapevole e preparato.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Montelupo Fiorentino

Notizie correlate

Montelupo Fiorentino
Sanità
15 Giugno 2026

La casa della comunità di Montelupo Fiorentino ottiene la certificazione Pnrr

La casa della comunità “Franco Basaglia” di Montelupo Fiorentino rispetta gli standard previsti dal decreto ministeriale 77/2022 e i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici richiesti dal Piano nazionale di ripresa [...]

Montelupo Fiorentino
Attualità
10 Giugno 2026

A Montelupo riapre il bando 'Nidi Gratis' per l’anno educativo 2026/2027

Il Comune di Montelupo Fiorentino informa che, nell’ambito del progetto regionale “Nidi Gratis”, è stata disposta la riapertura del bando per l’anno educativo 2026/2027, finalizzato a sostenere le famiglie con [...]

Empoli
Sanità
3 Giugno 2026

Disponibili 23 posti per il servizio civile nell'Asl TC

Sono 23 i posti ancora disponibili presso l’Azienda Usl Toscana centro nell’ambito del bando del Servizio Civile Regionale 2026, promosso dalla Regione Toscana attraverso il progetto “Giovanisì”. L’iniziativa prevede complessivamente la selezione di 2.396 giovani da impiegare nei progetti [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina