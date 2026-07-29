Montelupo, sette nuovi defibrillatori tra centro e frazioni

Oltre 60 cittadini formati all'uso dei DAE grazie a Misericordia e Pubblica Assistenza
Più di 60. I cittadini formati nel corso dei sette incontri promossi dall’Amministrazione comunale. Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione con le associazioni di volontariato Misericordia e Pubblica Assistenza.
Sette incontri per sette defibrillatori automatici esterni (DAE). I dispositivi sono stati installati tra il capoluogo e le frazioni, nelle aree più periferiche ma ad alta frequentazione:
• Camaioni, nei pressi del giardino comunale;
• Samminiatello, in piazza Francesco Bitossi;
• Torre, accanto al giardino comunale nei pressi di piazza Serafini;
• Fibbiana, in piazza San Rocco;
• Turbone; di fronte alla Chiesa
• Montelupo Centro, in piazza della Libertà, all’inizio del percorso pedonale;
• Montelupo Centro, in piazza dell’Unione Europea.
Il ciclo di corsi informativi e formativi, insieme alle installazioni effettuate (finanziate attraverso la Legge di Stabilità), hanno l’obiettivo di rafforzare gli interventi salvavita sul territorio.
I DAE sono dispositivi progettati per essere utilizzati anche da persone non appartenenti al personale sanitario e forniscono, attraverso indicazioni vocali, le istruzioni necessarie per effettuare le manovre di soccorso. Il loro utilizzo si inserisce nelle procedure di emergenza coordinate dal 118, consentendo di intervenire tempestivamente in attesa dell'arrivo dei soccorsi.
La formazione rappresenta quindi un elemento fondamentale del progetto: diffondere la presenza dei defibrillatori significa infatti rendere più accessibili non solo gli strumenti, ma anche le conoscenze necessarie per utilizzarli.
L'obiettivo è creare una rete capillare, dal centro alle frazioni. Questo, per un territorio sempre più sicuro, consapevole e preparato.
Fonte: Ufficio stampa Comune di Montelupo Fiorentino
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