Nuova vita al Parco Giochi di San Sebastiano

Si è svolta nel pomeriggio di martedì 28 luglio l'inaugurazione della nuova area giochi del Parco di San Sebastiano.

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Manuela Del Grande, rappresentanti dell'Amministrazione comunale, degli uffici, del fornitore dei giochi, di Farmavaldera e numerosi cittadini, che hanno condiviso un momento di festa dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

L'intervento ha interessato il completo rinnovo del parco giochi esistente, con la sostituzione integrale delle attrezzature ludiche, oggi più moderne, sicure e funzionali, restituendo così alla comunità uno spazio rinnovato, accogliente, più sicuro, accessibile e adeguato alle esigenze dei bambini.

L'opera si inserisce nel percorso di manutenzione e valorizzazione del patrimonio pubblico portato avanti dall'Amministrazione comunale.

"Con questo intervento – ha dichiarato il sindaco Manuela Del Grande – abbiamo voluto dare nuova vita a un'area giochi da sempre punto di riferimento non solo per le famiglie di San Sebastiano. È così che i bambini potranno tornare a vivere questo luogo in piena sicurezza e i genitori godere di un ambiente rinnovato e accogliente. Continueremo a investire nella cura dei nostri parchi, perché sono luoghi di crescita, incontro e socialità per tutta la comunità."

L'Amministrazione comunale desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a Farmavaldera e alla sua direttrice, dott.ssa Jessica Salvadori, per la scelta di partecipare all'avviso pubblico per il reperimento di sponsor destinati all'acquisto delle installazioni delle aree gioco, contributo ritenuto fondamentale per la realizzazione dell'intervento a beneficio della collettività.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

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