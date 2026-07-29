Nuova vita al Parco Giochi di San Sebastiano

Attualità Santa Maria a Monte
Condividi su:
Leggi su mobile

Si è svolta nel pomeriggio di martedì 28 luglio l'inaugurazione della nuova area giochi del Parco di San Sebastiano.

Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Manuela Del Grande, rappresentanti dell'Amministrazione comunale, degli uffici, del fornitore dei giochi, di Farmavaldera e numerosi cittadini, che hanno condiviso un momento di festa dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

L'intervento ha interessato il completo rinnovo del parco giochi esistente, con la sostituzione integrale delle attrezzature ludiche, oggi più moderne, sicure e funzionali, restituendo così alla comunità uno spazio rinnovato, accogliente, più sicuro, accessibile e adeguato alle esigenze dei bambini.

L'opera si inserisce nel percorso di manutenzione e valorizzazione del patrimonio pubblico portato avanti dall'Amministrazione comunale.

"Con questo intervento – ha dichiarato il sindaco Manuela Del Grande – abbiamo voluto dare nuova vita a un'area giochi da sempre punto di riferimento non solo per le famiglie di San Sebastiano. È così che i bambini potranno tornare a vivere questo luogo in piena sicurezza e i genitori godere di un ambiente rinnovato e accogliente. Continueremo a investire nella cura dei nostri parchi, perché sono luoghi di crescita, incontro e socialità per tutta la comunità."

L'Amministrazione comunale desidera inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a Farmavaldera e alla sua direttrice, dott.ssa Jessica Salvadori, per la scelta di partecipare all'avviso pubblico per il reperimento di sponsor destinati all'acquisto delle installazioni delle aree gioco, contributo ritenuto fondamentale per la realizzazione dell'intervento a beneficio della collettività.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Notizie correlate

Santa Maria a Monte
Attualità
24 Luglio 2026

Aperture straordinarie dei poli museali di Santa Maria a Monte nel mese di agosto

Il sindaco di Santa Maria a Monte è lieta di annunciare che anche nel mese di agosto il borgo apre le porte del proprio patrimonio storico e culturale, offrendo ai [...]

Santa Maria a Monte
Attualità
23 Luglio 2026

Sarà inaugurata la nuova piazza Marconi a Santa Maria a Monte

Lunedì 27 luglio 2026, alle ore 18.00, il Sindaco di Santa Maria a Monte invita la cittadinanza all'inaugurazione della riqualificazione di Piazza Marconi, nel cuore del Borgo Medievale. L'intervento restituisce [...]

Santa Maria a Monte
Attualità
21 Luglio 2026

A Santa Maria a Monte la 'Notte Bianca dei DJ'

Portare la musica in più punti possibili del centro storico, costruendo un vero e proprio percorso sotto le stelle, capace di attraversare generi ed epoche differenti. È questa l’idea alla [...]



Tutte le notizie di Santa Maria a Monte

<< Indietro

torna a inizio pagina