È stato posizionato il nuovo ponte a Firenze, continua lo stop ai treni

Alle 11 di domani, giovedì 30 luglio, finirà il mese 'di fuoco' per Ponte al Pino, a Firenze, dato che terminerà lo stop alla circolazione tra Firenze Santa Maria Novella e Campo di Marte. Il nuovo ponte, del peso di circa 550 tonnellate, è stato posizionato con una gru fatta venire appositamente dagli Stati Uniti di 2mila tonnellate.

C'è ancora qualche disagio per chi si muove in treno, l'Italia rimane divisa in due ma la situazione è regolare sia dal punto di vista dei bus sostitutivi sia per la gestione dei passeggeri. La protezione civile e i volontari stanno monitorando la situazione e distribuiscono bottigliette di acqua anche per oggi, mercoledì 29 luglio, ovvero il giorno dell'allerta arancione per il caldo.

Da Palazzo Vecchio spiegano che dal punto di vista del traffico e della gestione della polizia municipale non ci sono al momento particolari problemi.

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