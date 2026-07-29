Piombino, sorpreso a cedere hashish in via Fiume: sequestrati altri 53 grammi in casa

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Piombino. Negli ultimi giorni i militari dell'Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 22 anni, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell'ordine per precedenti.

L'operazione è il risultato di un mirato servizio di osservazione e appostamento svolto in via Fiume, dove i militari hanno notato il giovane cedere rapidamente un involucro a un 32enne del posto. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di fermare l'acquirente, trovato in possesso di un involucro con circa 1,20 grammi di hashish, ritenuto compatibile con il consumo personale.

La flagranza dello scambio ha portato a una perquisizione d'iniziativa nell'abitazione del ventiduenne, dove è emersa una vera e propria attività di confezionamento: sequestrati altri 53 grammi di hashish, già suddivisi in dieci involucri pronti per il mercato, insieme a un coltello da cucina intriso di residui di stupefacente e usato per il taglio delle dosi, una confezione di bicarbonato di sodio verosimilmente usata come sostanza da taglio, un telefono cellulare e una banconota da 20 euro ritenuta provento della cessione.

Tutto il materiale, compreso lo smartphone, è stato posto sotto sequestro in attesa del deposito presso l'ufficio corpi di reato competente, mentre il denaro contante è stato versato nel libretto del Fondo unico giustizia. Il giovane dovrà rispondere del reato di spaccio davanti all'autorità giudiziaria, mentre l'acquirente è stato segnalato all'autorità amministrativa prefettizia competente.

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