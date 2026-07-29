Pisa, i primi sei mesi del 2026 della polizia locale: quasi 3mila interventi, 63mila violazioni in strada

Dal 1° gennaio al 30 giugno di quest’anno la Polizia Locale di Pisa ha effettuato 249 controlli ad attività ricettive e commerciali, accertando 180 violazioni amministrative. In sei mesi sono state accertate quasi tutte le irregolarità rilevate nell'intero 2025 (180 contro 192), con oltre sette controlli su dieci conclusi con una sanzione amministrativa.

È uno dei dati che emergono dal report sull'attività del Corpo nei primi sei mesi del 2026, presentato questa mattina a Palazzo Gambacorti nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l'assessore alla sicurezza e Polizia Locale, Giovanna Bonanno, e il comandante della Polizia Locale, Gionata Gualdi.

Il report mette inoltre in luce il lavoro svolto dalla Polizia Locale negli altri settori di competenza. Nei primi sei mesi del 2026 sono stati gestiti 2.924 interventi dalla Centrale operativa, trasmesse 139 notizie di reato all'Autorità giudiziaria, denunciate 55 persone in stato di libertà ed eseguiti 213 sequestri amministrativi di merce nell'ambito del contrasto all'abusivismo commerciale, accertate 63.873 violazioni al Codice della strada, rilevati 529 incidenti stradali. A queste attività si aggiungono 33 servizi notturni svolti nei fine settimana, oltre ai servizi serali e notturni di polizia amministrativa effettuati congiuntamente alle Forze di Polizia statali e agli altri enti istituzionali.

"I dati che emergono da questo primo report semestrale, che coincide anche con la delega che il Sindaco mi ha voluto nuovamente conferire e per la quale lo ringrazio sentitamente - dichiara l’assessore alla sicurezza e Polizia Locale Giovanna Bonanno - testimoniano l'efficacia della strategia che l'Amministrazione comunale ha messo in campo sul fronte della sicurezza urbana e del controllo del territorio. Sono risultati che confermano la volontà di investire concretamente nella tutela dei cittadini, rafforzando la presenza della Polizia Locale e promuovendo il rispetto della legalità. In questi anni abbiamo destinato risorse al potenziamento dell'organico, alla riorganizzazione dei turni di servizio, all'implementazione delle dotazioni operative e al rafforzamento del sistema di videosorveglianza. Scelte che hanno consentito di garantire una presenza più capillare sul territorio e un'intensificazione dei controlli. I numeri presentati oggi dimostrano che questa strategia sta producendo risultati concreti ed efficaci e voglio ringraziare il Comandante e tutto il Corpo di Polizia Locale per l’importante impegno e lavoro quotidianamente profuso, con professionalità, competenza ed abnegazione".

Attività ricettive e commerciali. I controlli si sono concentrati soprattutto nelle aree della stazione e del centro storico, interessando strutture ricettive, attività commerciali, pubblici esercizi e commercio su area pubblica. Nel centro storico sono state riscontrate le maggiori irregolarità, con 113 sanzioni a fronte di 138 controlli. L'attività ha interessato anche le altre zone cittadine, dove sono stati effettuati 43 controlli con 25 sanzioni, e il litorale, con 15 verifiche nei locali di pubblico spettacolo, svolte nell'ambito di servizi interforze coordinati dalla Questura, che hanno portato a 10 sanzioni.

Sicurezza stradale. Sul fronte della sicurezza stradale sono stati effettuati 1.520 interventi di polizia stradale, 232 posti di controllo e 53 servizi con telelaser (che hanno consentito di controllare oltre 5.000 veicoli). Sono stati inoltre sequestrati 215 veicoli privi di copertura assicurativa, sospesi dalla circolazione 350 mezzi.

Sicurezza ambientale. L'attività del Nucleo Ambiente ha portato alla rimozione di 350 biciclette fuori uso e di 33 veicoli in stato di abbandono, oltre ai 7 veicoli rimossi in via Idrovora, a Coltano. Sono stati inoltre elevati 30 verbali per errato conferimento dei rifiuti e 6 sanzioni per abbandono illecito di rifiuti, con il conseguente fermo dei veicoli utilizzati per commettere l'illecito, anche grazie all'intensificazione dell'impiego delle fototrappole.

Contrasto ai parcheggiatori abusivi. È proseguita con cadenza quotidiana anche l'attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi, che ha portato al controllo di 183 persone, ad elevare 6 sanzioni per violazione dell'articolo 7 del Codice della Strada e ad emettere di 8 ordini di allontanamento.

Nuove divise e denominazione. Nel corso della conferenza stampa sono state presentate anche le principali novità introdotte dal Regolamento della Regione Toscana (DPGR n. 25 del 12 maggio 2025), al quale il Comune di Pisa si è adeguato in poco più di un anno, pur essendo previsto un periodo transitorio di tre anni. I cittadini hanno già iniziato a vedere gli agenti con la nuova uniforme e i nuovi segni distintivi previsti dalla normativa regionale. Contestualmente il Corpo ha assunto ufficialmente la denominazione di “Polizia Locale”, in sostituzione della precedente.

Attività della Polizia Locale di Pisa nel primo semestre 2026

Sicurezza stradale e controllo della circolazione

· 63.873 violazioni al Codice della Strada accertate

· 529 incidenti stradali rilevati, di cui: 252 con feriti; 2 con esito mortale

· 215 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa

· 1520 interventi di polizia stradale effettuati

· 232 posti di controllo eseguiti

· 53 servizi di teletaser effettuati (oltre 5mila veicoli controllati)

· 42 sanzioni elevate a monopattini

· 350 veicoli sospesi dalla circolazione 3172 preavvisi di contestazione elevati

· 1821 verbali contestati

Attività operativa e sicurezza urbana

· 2.924 interventi gestiti dalla Centrale Operativa

· 8 ordini di allontanamento emessi

· 2 sgomberi di immobili occupati abusivamente eseguiti

· 36 Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) effettuati

· 139 notizie di reato trasmesse all'Autorità Giudiziaria

· 55 persone denunciate in stato di libertà

· 8 sequestri penali eseguiti

Contrasto all’abusivismo commerciale

· 213 sequestri amministrativi di merce posta in vendita abusivamente

· 249 sopralluoghi presso attività commerciali ed economiche con 180 irregolarità accertate e sanzionate

Nel dettaglio:

Zona stazione:

strutture ricettive: controllate n. 29 - sanzioni 20

commercio in sede fissa: controllate n. 22 - sanzioni n. 15

pubblici esercizi: controllati n. 9 - sanzioni n. 2

commercio su area pubblica: controllati n. 8- sanzioni n. 4

Zona centro storico:

strutture ricettive: controllate n. 21 - sanzioni n. 19

commercio in sede fissa: controllate n. 48 - sanzioni n. 47

pubblici esercizi: controllati n. 51 - sanzioni n. 42

commercio su area pubblica: controllati n. 18 - sanzioni n. 5

Zone cittadine diverse:

43 controlli con n. 25 sanzioni elevate

Frazioni del Litorale: n. 15 controlli a locali di pubblico spettacolo con n. 10 sanzioni (ambito dei servizi interforze coordinati dalla Questura)

Controlli ambientali e decoro urbano

· 7 veicoli rimossi da via Idrovora località Coltano

· 6 verbali per violazione art. 255 c. 1.2 Testo Unico Ambiente con relativi fermi dei veicoli, anche grazie all’intensificazione dell’utilizzo di fototrappole

· 30 verbali per violazione art. 17 commi 8 e 10 del Regolamento Comunale Gestione Rifiuti

· 350 velocipedi rimossi (fuori uso)

· 33 veicoli in stato di abbandono rimossi

· 20 veicoli demoliti soggetti a fermo fiscale

· 6 verbali per mancato allaccio fognario

· 2 comunicazioni alla Procura della Repubblica

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

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